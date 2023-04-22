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Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 22.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-22T09:01+0400
2023-04-22T09:01+0400
2023-04-22T10:08+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-марте 2023 года вырос на 73,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 666,9 млн долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 61%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". Из Грузии в РФ за январь-март 2023 года вывезли более 36 тысяч тонн ферросплавов, 29,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 13,8 тысячи тонн натурального виноградного вина, а также 2,9 тысячи тонн спиртных напитков и так далее. Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике, в январе-марте текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом 39,6 тысячи тонн, а также пшеничную муку весом 42,2 тысячи тонн. Из России также завезли 288,9 тысячи тонн природного и попутного газов, 235,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 67,4 тысячи тонн угля и получаемые из него виды твердого топлива и так далее. В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, россия, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, россия, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
09:01 22.04.2023 (обновлено: 10:08 22.04.2023)
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-марте 2023 года вырос на 73,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 666,9 млн долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 61%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Внешнеторговый оборот Грузии и России за январь-март 2023 год
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
176,9
61,1
Импорт
489,9
78,8
Всего
666,8
73,7
Из Грузии в РФ за январь-март 2023 года вывезли более 36 тысяч тонн ферросплавов, 29,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 13,8 тысячи тонн натурального виноградного вина, а также 2,9 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в России товаров за январь-март 2023 год
Товары
Объем, млн долларов
Рост, %
Ферросплавы
45,4
38,0
Вино
38,0
49,6
Легковые автомобили
21,6
882,8
Минеральные воды
16,1
11,9
Спиртные напитки
12,6
156,5
Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике, в январе-марте текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом 39,6 тысячи тонн, а также пшеничную муку весом 42,2 тысячи тонн.
Из России также завезли 288,9 тысячи тонн природного и попутного газов, 235,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 67,4 тысячи тонн угля и получаемые из него виды твердого топлива и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-март 2023 год
Товары
Объем, млн долларов
Рост, %
Нефтепродукты
168,8
275,0
Газ
74,5
112,9
Пшеничная мука
13,1
28,7
Пшеница
12,5
39,7
Уголь
11,7
516,2
В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.