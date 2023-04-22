Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230422/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novye-dannye-276962610.html
Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 22.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-22T09:01+0400
2023-04-22T10:08+0400
грузия
новости
россия
экономика
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1f/269960500_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4da5fb703cfd46c740c9636b183aec79.jpg
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-марте 2023 года вырос на 73,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 666,9 млн долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 61%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". Из Грузии в РФ за январь-март 2023 года вывезли более 36 тысяч тонн ферросплавов, 29,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 13,8 тысячи тонн натурального виноградного вина, а также 2,9 тысячи тонн спиртных напитков и так далее. Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике, в январе-марте текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом 39,6 тысячи тонн, а также пшеничную муку весом 42,2 тысячи тонн. Из России также завезли 288,9 тысячи тонн природного и попутного газов, 235,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 67,4 тысячи тонн угля и получаемые из него виды твердого топлива и так далее. В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1f/269960500_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_35068b5d7a1ac2b48f2340d902838a25.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, россия, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, россия, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные

09:01 22.04.2023 (обновлено: 10:08 22.04.2023)
© photo: Sputnik / StringerСитуация у КПП Казбеги - Верхний Ларс на грузино-российской границе
Ситуация у КПП Казбеги - Верхний Ларс на грузино-российской границе - Sputnik Грузия, 1920, 22.04.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-марте 2023 года вырос на 73,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 666,9 млн долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 61%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Внешнеторговый оборот Грузии и России за январь-март 2023 год

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

176,9

61,1

Импорт

489,9

78,8

Всего

666,8

73,7

Из Грузии в РФ за январь-март 2023 года вывезли более 36 тысяч тонн ферросплавов, 29,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 13,8 тысячи тонн натурального виноградного вина, а также 2,9 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в России товаров за январь-март 2023 год

Товары

Объем, млн долларов

Рост, %

Ферросплавы

45,4

38,0

Вино

38,0

49,6

Легковые автомобили

21,6

882,8

Минеральные воды

16,1

11,9

Спиртные напитки

12,6

156,5

Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике, в январе-марте текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом 39,6 тысячи тонн, а также пшеничную муку весом 42,2 тысячи тонн.
Из России также завезли 288,9 тысячи тонн природного и попутного газов, 235,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 67,4 тысячи тонн угля и получаемые из него виды твердого топлива и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-март 2023 год

Товары

Объем, млн долларов

Рост, %

Нефтепродукты

168,8

275,0

Газ

74,5

112,9

Пшеничная мука

13,1

28,7

Пшеница

12,5

39,7

Уголь

11,7

516,2

В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0