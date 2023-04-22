https://sputnik-georgia.ru/20230422/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novye-dannye-276962610.html

Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные

Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 22.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-22T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-марте 2023 года вырос на 73,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 666,9 млн долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 61%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". Из Грузии в РФ за январь-март 2023 года вывезли более 36 тысяч тонн ферросплавов, 29,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 13,8 тысячи тонн натурального виноградного вина, а также 2,9 тысячи тонн спиртных напитков и так далее. Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике, в январе-марте текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом 39,6 тысячи тонн, а также пшеничную муку весом 42,2 тысячи тонн. Из России также завезли 288,9 тысячи тонн природного и попутного газов, 235,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 67,4 тысячи тонн угля и получаемые из него виды твердого топлива и так далее. В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, россия, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"