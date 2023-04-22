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Мощные ливни в Турции затопили улицы города Адана – ВИДЕО
Мощные ливни в Турции затопили улицы города Адана – ВИДЕО
Повреждены 170 палаток, в которых проживали пострадавшие от землетрясений 22.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-22T17:16+0400
2023-04-22T17:16+0400
2023-04-22T17:16+0400
стихийное бедствие
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Улицы турецкого города Адана, что в 50 км от берега Средиземного моря, затоплены из-за сильного ливня.Несколько автомобилей местных жителей повреждены, сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье. Также повреждены 170 палаток, в которых проживали пострадавшие от землетрясений.Накануне мощный шторм обрушился на турецкую провинцию Кахраманмараш. В результате разбушевавшейся стихии один человек погиб, 44 получили ранения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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стихийное бедствие, турция, новости, в мире
стихийное бедствие, турция, новости, в мире
Мощные ливни в Турции затопили улицы города Адана – ВИДЕО
Повреждены 170 палаток, в которых проживали пострадавшие от землетрясений
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Улицы турецкого города Адана, что в 50 км от берега Средиземного моря, затоплены из-за сильного ливня.
Несколько автомобилей местных жителей повреждены, сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье
. Также повреждены 170 палаток, в которых проживали пострадавшие от землетрясений.
Накануне мощный шторм обрушился на турецкую провинцию Кахраманмараш. В результате разбушевавшейся стихии один человек погиб, 44 получили ранения.