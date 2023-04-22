https://sputnik-georgia.ru/20230422/moschnye-livni-v-turtsii-zatopili-ulitsy-goroda-adana--video-276970121.html

Мощные ливни в Турции затопили улицы города Адана – ВИДЕО

Мощные ливни в Турции затопили улицы города Адана – ВИДЕО

Повреждены 170 палаток, в которых проживали пострадавшие от землетрясений 22.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-22T17:16+0400

2023-04-22T17:16+0400

2023-04-22T17:16+0400

стихийное бедствие

турция

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/02/276336601_327:327:3064:1866_1920x0_80_0_0_102102d1210dd122136fe83b2ce44ec4.jpg

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Улицы турецкого города Адана, что в 50 км от берега Средиземного моря, затоплены из-за сильного ливня.Несколько автомобилей местных жителей повреждены, сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье. Также повреждены 170 палаток, в которых проживали пострадавшие от землетрясений.Накануне мощный шторм обрушился на турецкую провинцию Кахраманмараш. В результате разбушевавшейся стихии один человек погиб, 44 получили ранения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

стихийное бедствие, турция, новости, в мире