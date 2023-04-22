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Москва примет ответные меры на высылку дипломатов из Берлина
Москва примет ответные меры на высылку дипломатов из Берлина
Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии 22.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-22T16:41+0400
2023-04-22T16:41+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Москва примет зеркальные меры после решения Германии выслать российских дипломатических представителей из страны, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии.Кроме того, несмотря на заверения о нежелании афишировать эту ситуацию, Германия проинформировала о своей "затее" представителей СМИ, которых она регулярно использует для организации "контролируемых утечек" и дезинформационных "вбросов", подчеркнули в МИД."В качестве реакции на враждебные действия принято решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких диппредставительств в нашей стране", – заявили в ведомстве.Об этом был официально уведомлен посол ФРГ в России фон Гайр, говорится в заявлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, германия, москва, берлин, политика, в мире
россия, германия, москва, берлин, политика, в мире
Москва примет ответные меры на высылку дипломатов из Берлина
16:41 22.04.2023 (обновлено: 17:14 22.04.2023)
Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Москва примет зеркальные меры после решения Германии выслать российских дипломатических представителей из страны, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии.
"Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение", – говорится в заявлении.
Кроме того, несмотря на заверения о нежелании афишировать эту ситуацию, Германия проинформировала о своей "затее" представителей СМИ, которых она регулярно использует для организации "контролируемых утечек" и дезинформационных "вбросов", подчеркнули
в МИД.
"В качестве реакции на враждебные действия принято решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких диппредставительств в нашей стране", – заявили в ведомстве.
Об этом был официально уведомлен посол ФРГ в России фон Гайр, говорится в заявлении.