https://sputnik-georgia.ru/20230422/moskva-primet-otvetnye-mery-na-vysylku-diplomatov-iz-berlina-276970289.html

Москва примет ответные меры на высылку дипломатов из Берлина

Москва примет ответные меры на высылку дипломатов из Берлина

Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии 22.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-22T16:41+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Москва примет зеркальные меры после решения Германии выслать российских дипломатических представителей из страны, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии.Кроме того, несмотря на заверения о нежелании афишировать эту ситуацию, Германия проинформировала о своей "затее" представителей СМИ, которых она регулярно использует для организации "контролируемых утечек" и дезинформационных "вбросов", подчеркнули в МИД."В качестве реакции на враждебные действия принято решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких диппредставительств в нашей стране", – заявили в ведомстве.Об этом был официально уведомлен посол ФРГ в России фон Гайр, говорится в заявлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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