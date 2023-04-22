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Мужчину ранили в автобусе в Тбилиси: подозреваемый задержан
Мужчину ранили в автобусе в Тбилиси: подозреваемый задержан
Правоохранители выясняют мотив преступления 22.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-22T14:46+0400
2023-04-22T14:46+0400
2023-04-22T15:30+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Неизвестный ранил 70-летнего мужчину в автобусе, следовавшем по проспекту Церетели в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, пожилой мужчина получил ранение холодным оружием в плечо, и его доставили в клинику. Инцидент произошел в автобусе №308.Согласно информации МВД, подозреваемый в совершении преступления уже задержан. Мотив уточняется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, преступность в грузии
Мужчину ранили в автобусе в Тбилиси: подозреваемый задержан
14:46 22.04.2023 (обновлено: 15:30 22.04.2023)
Правоохранители выясняют мотив преступления
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Неизвестный ранил 70-летнего мужчину в автобусе, следовавшем по проспекту Церетели в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, пожилой мужчина получил ранение холодным оружием в плечо, и его доставили в клинику. Инцидент произошел в автобусе №308.
"Я вообще не слышал шума драки, – рассказал журналистам водитель. – Нападавший был молод, до 40 лет. Люди начали кричать, мол, остановите автобус. Оказывается, прямо за автобусом ехала машина скорой помощи, раненого тут же увезли".
Согласно информации МВД, подозреваемый в совершении преступления уже задержан. Мотив уточняется.