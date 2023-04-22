https://sputnik-georgia.ru/20230422/muzhchinu-ranili-v-avtobuse-v-tbilisi-podozrevaemyy-zaderzhan-276969391.html

Мужчину ранили в автобусе в Тбилиси: подозреваемый задержан

Мужчину ранили в автобусе в Тбилиси: подозреваемый задержан

Правоохранители выясняют мотив преступления 22.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-22T14:46+0400

2023-04-22T14:46+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Неизвестный ранил 70-летнего мужчину в автобусе, следовавшем по проспекту Церетели в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, пожилой мужчина получил ранение холодным оружием в плечо, и его доставили в клинику. Инцидент произошел в автобусе №308.Согласно информации МВД, подозреваемый в совершении преступления уже задержан. Мотив уточняется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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