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Обвиняемый в терроризме житель Грузии будет ждать приговора в тюрьме
Обвиняемый в терроризме житель Грузии будет ждать приговора в тюрьме
О задержании Малхаза Паксашвили СГБ Грузии сообщила 22 апреля 22.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-22T15:15+0400
2023-04-22T15:15+0400
2023-04-22T15:21+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения заключение выходцу из Грузии Малхазу Паксашвили, обвиняемому в членстве и помощи иностранной террористической организации. О задержании Паксашвили СГБ Грузии сообщила 22 апреля. Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры, у которой, по словам обвинителя Майи Силагадзе, достаточно доказательств вины Паксашвили. По версии обвинения, в 2013-2015 годах Паксашвили числился в т. н. группировке "Военных эмиров" террористической организации "Исламское государство"* и принимал активное участие в терактах и боевых действиях, проводимых указанной террористической организацией.Отмечается, что задержанный имел тесные связи с высокопоставленными военачальниками "Исламского государства" и занимал в одной из группировок указанной террористической организации должность т. н. "наиба", то есть "заместителя". Паксашвили обвиняется по статье "Вступление в иностранную террористическую организацию или в террористическую организацию, подконтрольную иностранному государству, либо оказание ей помощи в террористической деятельности", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 17 лет. * Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организация Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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борьба с терроризмом, террористы, терроризм, сгб, тбилисский городской суд, тбилиси, новости, происшествия, грузия
Обвиняемый в терроризме житель Грузии будет ждать приговора в тюрьме
15:15 22.04.2023 (обновлено: 15:21 22.04.2023)
О задержании Малхаза Паксашвили СГБ Грузии сообщила 22 апреля
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения заключение выходцу из Грузии Малхазу Паксашвили, обвиняемому в членстве и помощи иностранной террористической организации.
О задержании Паксашвили СГБ Грузии сообщила 22 апреля.
Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры, у которой, по словам обвинителя Майи Силагадзе, достаточно доказательств вины Паксашвили.
"Обвинение получило ряд доказательств, в том числе видеоматериалы, доказывающие причастность обвиняемого к международной террористической организации и участие в боевых действиях", – сказала Силагадзе.
По версии обвинения, в 2013-2015 годах Паксашвили числился в т. н. группировке "Военных эмиров" террористической организации "Исламское государство"* и принимал активное участие в терактах и боевых действиях, проводимых указанной террористической организацией.
Отмечается, что задержанный имел тесные связи с высокопоставленными военачальниками "Исламского государства" и занимал в одной из группировок указанной террористической организации должность т. н. "наиба", то есть "заместителя".
Паксашвили обвиняется по статье "Вступление в иностранную террористическую организацию или в террористическую организацию, подконтрольную иностранному государству, либо оказание ей помощи в террористической деятельности", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 17 лет.
* Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организация