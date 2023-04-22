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Обвиняемый в терроризме житель Грузии будет ждать приговора в тюрьме

Обвиняемый в терроризме житель Грузии будет ждать приговора в тюрьме

О задержании Малхаза Паксашвили СГБ Грузии сообщила 22 апреля 22.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-22T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения заключение выходцу из Грузии Малхазу Паксашвили, обвиняемому в членстве и помощи иностранной террористической организации. О задержании Паксашвили СГБ Грузии сообщила 22 апреля. Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры, у которой, по словам обвинителя Майи Силагадзе, достаточно доказательств вины Паксашвили. По версии обвинения, в 2013-2015 годах Паксашвили числился в т. н. группировке "Военных эмиров" террористической организации "Исламское государство"* и принимал активное участие в терактах и боевых действиях, проводимых указанной террористической организацией.Отмечается, что задержанный имел тесные связи с высокопоставленными военачальниками "Исламского государства" и занимал в одной из группировок указанной террористической организации должность т. н. "наиба", то есть "заместителя". Паксашвили обвиняется по статье "Вступление в иностранную террористическую организацию или в террористическую организацию, подконтрольную иностранному государству, либо оказание ей помощи в террористической деятельности", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 17 лет. * Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организация Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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