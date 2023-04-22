Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230422/odin-iz-rayonov-tbilisi-vremenno-otklyuchat-ot-elektrosnabzheniya--276964108.html
Один из районов Тбилиси временно отключат от электроснабжения
Один из районов Тбилиси временно отключат от электроснабжения
Компания приносит извинения за причиненные пользователям неудобства 22.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-22T11:19+0400
2023-04-22T11:19+0400
электроэнергия
тбилиси
теласи
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24530/79/245307944_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_366485455c1c948fb31378b2501cbc4d.jpg
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Электроснабжение в связи с проведением аварийно-спасательных работ будет временно прекращено в Исанском районе Тбилиси 22 апреля, сообщили в компании "Теласи".По данным компании, с 11:00 до 18:00 ограничение будет распространяться на жителей улиц Самгори и Надареишвили. Компания приносит извинения за причиненные пользователям неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24530/79/245307944_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_0b8abf11d0130cc079c68c2f498d3fd7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
электроэнергия, тбилиси, теласи, грузия, новости
электроэнергия, тбилиси, теласи, грузия, новости

Один из районов Тбилиси временно отключат от электроснабжения

11:19 22.04.2023
© Pixabay / Bru-nOЛампочки
Лампочки - Sputnik Грузия, 1920, 22.04.2023
© Pixabay / Bru-nO
Подписаться на
НовостиTelegram
Компания приносит извинения за причиненные пользователям неудобства
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Электроснабжение в связи с проведением аварийно-спасательных работ будет временно прекращено в Исанском районе Тбилиси 22 апреля, сообщили в компании "Теласи".
По данным компании, с 11:00 до 18:00 ограничение будет распространяться на жителей улиц Самгори и Надареишвили. Компания приносит извинения за причиненные пользователям неудобства.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0