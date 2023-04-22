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Один из районов Тбилиси временно отключат от электроснабжения
Один из районов Тбилиси временно отключат от электроснабжения
Компания приносит извинения за причиненные пользователям неудобства 22.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-22T11:19+0400
2023-04-22T11:19+0400
2023-04-22T11:19+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Электроснабжение в связи с проведением аварийно-спасательных работ будет временно прекращено в Исанском районе Тбилиси 22 апреля, сообщили в компании "Теласи".По данным компании, с 11:00 до 18:00 ограничение будет распространяться на жителей улиц Самгори и Надареишвили. Компания приносит извинения за причиненные пользователям неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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электроэнергия, тбилиси, теласи, грузия, новости
электроэнергия, тбилиси, теласи, грузия, новости
Один из районов Тбилиси временно отключат от электроснабжения
Компания приносит извинения за причиненные пользователям неудобства
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Электроснабжение в связи с проведением аварийно-спасательных работ будет временно прекращено в Исанском районе Тбилиси 22 апреля, сообщили в компании "Теласи".
По данным компании, с 11:00 до 18:00 ограничение будет распространяться на жителей улиц Самгори и Надареишвили. Компания приносит извинения за причиненные пользователям неудобства.