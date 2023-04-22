https://sputnik-georgia.ru/20230422/odin-iz-rayonov-tbilisi-vremenno-otklyuchat-ot-elektrosnabzheniya--276964108.html

Один из районов Тбилиси временно отключат от электроснабжения

Один из районов Тбилиси временно отключат от электроснабжения

Компания приносит извинения за причиненные пользователям неудобства 22.04.2023, Sputnik Грузия

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электроэнергия

тбилиси

теласи

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Электроснабжение в связи с проведением аварийно-спасательных работ будет временно прекращено в Исанском районе Тбилиси 22 апреля, сообщили в компании "Теласи".По данным компании, с 11:00 до 18:00 ограничение будет распространяться на жителей улиц Самгори и Надареишвили. Компания приносит извинения за причиненные пользователям неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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