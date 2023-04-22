https://sputnik-georgia.ru/20230422/primety-na-antipaskhu-2023-chto-nelzya-delat-v-prazdnik-276962175.html

Приметы на Антипасху 2023: что нельзя делать в праздник

Приметы на Антипасху 2023: что нельзя делать в праздник

Антипасха, или Красная горка – праздник, с которым связаны многочисленные народные приметы, суеверия и запреты 22.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-22T13:17+0400

2023-04-22T13:17+0400

2023-04-22T13:17+0400

грузия

справки

календарь религиозных праздников

антипасха

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1b/251575209_0:70:3256:1902_1920x0_80_0_0_f3a5fe7b2aaba3e3c636ba35d6fae958.jpg

Что нельзя делать на Красную горку: о приметах праздника читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать На Антипасху нельзя делать тяжелую физическую работу, в том числе сажать растения и колоть дрова. Нельзя также делать уборку в доме и убирать во дворе. Нельзя в праздник грустить, выяснять отношения, ругаться и злиться – это плохая примета, можно весь год провести в скандалах. Нельзя на Антипасху выбрасывать еду, оставшуюся после праздничной трапезы – по приметам в доме может поселиться нищета. Остатки еды лучше отдать домашним животным. Как празднуют Красную горку 2023: традиции и обычаи праздника >>Нельзя в праздник убирать могилки, оставлять там угощение и алкоголь. Нельзя маленьким детям и беременным посещать на Антипасху кладбище. Приметы на Антипасху Самые распространенные приметы на Антипасху связаны с приманиванием счастья, здоровья и богатства – многие верят в это по сей день. Чтобы привлечь счастье, люди на Антипасху загадывали желание на монету и бросали ее в колодец или в водоем. Есть примета, что деньги будут водиться у того, кто умоется в праздник перед иконой. По приметам, чтобы быть здоровым и жить долго, нужно на Антипасху молиться Господу. Люди верили, что тот, кто соблюдает приметы на Красную горку, будет весь год благополучен и счастлив. Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, справки , календарь религиозных праздников, антипасха