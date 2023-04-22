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В Грузии готовят реформу междугороднего транспорта
В Грузии готовят реформу междугороднего транспорта
Развитие междугороднего транспорта является частью развития туристического потенциала страны 22.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-22T14:37+0400
2023-04-22T14:37+0400
2023-04-22T14:37+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Правительство Грузии рассматривает вопрос реформы междугородних перевозок пассажиров, говорится в сообщении администрации правительства. Согласно реформе, все автовокзалы в Грузии и компании-перевозчики должны будут получить сертификат соответствия. Какими будут сертификаты и требования по ним, в данный момент обсуждает экономический совет правительства. По информации министерства экономики, автовокзалы в Грузии не соответствуют минимальным стандартам качества услуг и безопасности. Развитие междугороднего транспорта является частью развития туристического потенциала страны. Для Грузии туризм является одним из главных источников дохода, и правительство направляет все усилия для привлечения новых туристов из разных стран мира. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, туризм, туризм, туризм в грузии
грузия, новости, экономика, туризм, туризм, туризм в грузии
В Грузии готовят реформу междугороднего транспорта
Развитие междугороднего транспорта является частью развития туристического потенциала страны
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Правительство Грузии рассматривает вопрос реформы междугородних перевозок пассажиров, говорится в сообщении администрации правительства.
На сегодняшний день перевозками между городами и селами заняты частные компании, которые работают по своему собственному графику и сами выбирают место остановок.
Согласно реформе, все автовокзалы в Грузии и компании-перевозчики должны будут получить сертификат соответствия. Какими будут сертификаты и требования по ним, в данный момент обсуждает экономический совет правительства.
По информации министерства экономики, автовокзалы в Грузии не соответствуют минимальным стандартам качества услуг и безопасности.
Развитие междугороднего транспорта является частью развития туристического потенциала страны.
Для Грузии туризм является одним из главных источников дохода, и правительство направляет все усилия для привлечения новых туристов из разных стран мира.