https://sputnik-georgia.ru/20230422/v-gruzii-gotovyat-reformu-mezhdugorodnego-transporta-276967656.html

В Грузии готовят реформу междугороднего транспорта

В Грузии готовят реформу междугороднего транспорта

Развитие междугороднего транспорта является частью развития туристического потенциала страны 22.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-22T14:37+0400

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2023-04-22T14:37+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Правительство Грузии рассматривает вопрос реформы междугородних перевозок пассажиров, говорится в сообщении администрации правительства. Согласно реформе, все автовокзалы в Грузии и компании-перевозчики должны будут получить сертификат соответствия. Какими будут сертификаты и требования по ним, в данный момент обсуждает экономический совет правительства. По информации министерства экономики, автовокзалы в Грузии не соответствуют минимальным стандартам качества услуг и безопасности. Развитие междугороднего транспорта является частью развития туристического потенциала страны. Для Грузии туризм является одним из главных источников дохода, и правительство направляет все усилия для привлечения новых туристов из разных стран мира. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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