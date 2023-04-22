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Всемирный день книги и авторского права отметят в Тбилиси

Всемирный день книги и авторского права отметят в Тбилиси

Грузия присоединилась к традиции празднования этого дня по инициативе Ассоциация издателей и распространителей книг 22.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-22T16:00+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Всемирный день книги и авторского права, который подчеркивает особое значение роли литературы в развитии культуры и толерантности, отметят в Тбилиси книжной ярмаркой и другими литературными мероприятиями 23 апреля. Грузия присоединилась к традиции празднования этого дня по инициативе Ассоциации издателей и распространителей книг страны, и вот уже почти 20 лет Международный день книги и авторского права отмечается здесь под эгидой ЮНЕСКО. В рамках праздника в столичном отеле Blue Iveria с 13:00 до 19:00 запланированы выставка-продажа книг, в которых примут участие около 20 местных издательств, встречи с писателями, презентации новых изданий и многое другое. В частности, организаторы мероприятия обещают интересные беседы с грузинским писателем, сценаристом и кинорежиссером Алеко Шугладзе и с директором Национальной парламентской библиотеки Грузии, писателем Георгием Кекелидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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