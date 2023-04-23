https://sputnik-georgia.ru/20230423/kogda-grazhdan-gruzii-evakuiruyut-iz-sudana---poslednie-dannye-276991812.html
Когда граждан Грузии эвакуируют из Судана – последние данные
Когда граждан Грузии эвакуируют из Судана – последние данные
В Судане остаются до 40 граждан Грузии, из них 20 – сотрудники грузинских авиакомпаний, находившихся там в командировке 23.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-23T15:41+0400
2023-04-23T15:41+0400
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ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Сотрудники авиакомпании "Джео Скай" (GeoSky), находящиеся в Судане, чувствуют себя в безопасности, заявил глава авиакомпании Шалва Кикнадзе. В Судане остаются до 40 граждан Грузии, из них 20 – сотрудники грузинских авиакомпаний, находившихся там в командировке. Как сообщил Кикнадзе, авиакомпания ждет подтверждения того, что сотрудникам можно безопасно покидать здание, после чего начнется их эвакуация. "По информации моих сотрудников, с сегодняшнего утра стрельба в Судане прекратилась. Поступают разные сообщения о том, что посольства разных стран начали эвакуацию. Мы находимся в постоянном контакте с Министерством иностранных дел и ждем официального подтверждения того, что стороны наконец договорились и можно покидать здание", – сказал Кикнадзе. Когда граждан Грузии эвакуируют из Судана >>Ранее глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что власти Грузии при помощи международных партнеров работают над вопросом вывоза своих граждан из Судана. Столкновения в Судане между Силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля после того, как 13 апреля СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, а суданская армия потребовала от них покинуть его. По данным ООН, из-за столкновений погибли 413 человек, ранены более 3,5 тысячи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Когда граждан Грузии эвакуируют из Судана – последние данные
15:41 23.04.2023 (обновлено: 16:25 23.04.2023)
В Судане остаются до 40 граждан Грузии, из них 20 – сотрудники грузинских авиакомпаний, находившихся там в командировке
ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Сотрудники авиакомпании "Джео Скай" (GeoSky), находящиеся в Судане, чувствуют себя в безопасности, заявил глава авиакомпании Шалва Кикнадзе.
В Судане остаются до 40 граждан Грузии, из них 20 – сотрудники грузинских авиакомпаний, находившихся там в командировке.
"У наших сотрудников нет никаких проблем, у них есть вода и еда, они ждут скорейшего вывода", – сказал Кикнадзе в эфире "Первого канала".
Как сообщил Кикнадзе, авиакомпания ждет подтверждения того, что сотрудникам можно безопасно покидать здание, после чего начнется их эвакуация.
"По информации моих сотрудников, с сегодняшнего утра стрельба в Судане прекратилась. Поступают разные сообщения о том, что посольства разных стран начали эвакуацию. Мы находимся в постоянном контакте с Министерством иностранных дел и ждем официального подтверждения того, что стороны наконец договорились и можно покидать здание", – сказал Кикнадзе.
Ранее глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что власти Грузии при помощи международных партнеров работают над вопросом вывоза своих граждан из Судана.
Столкновения в Судане между Силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля после того, как 13 апреля СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, а суданская армия потребовала от них покинуть его. По данным ООН, из-за столкновений погибли 413 человек, ранены более 3,5 тысячи.