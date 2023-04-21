https://sputnik-georgia.ru/20230421/kogda-grazhdan-gruzii-evakuiruyut-iz-sudana-276958477.html

Когда граждан Грузии эвакуируют из Судана

Когда граждан Грузии эвакуируют из Судана

У двух грузинских авиаперевозчиков находится три самолета в Судане, как только будет возможность эвакуации, всех членов экипажей вывезут на родину 21.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Эвакуировать граждан Грузии из Судана удастся, только когда будет подтвержденная информация о перемирии и гарантии безопасности, заявил гендиректор авиакомпании Myway Airlines Рати Бакурадзе в эфире Первого канала. В Судане находится порядка 40 граждан Грузии, большинство из них – сотрудники грузинских авиакомпаний, находившиеся там в командировке. У двух грузинских авиаперевозчиков находится три самолета в Судане. Как только будет возможность эвакуации, всех 33 членов экипажа вывезут на родину на том воздушном судне, которое будет исправно. Как рассказал Бакурадзе, в Судане 13 сотрудников Myway Airlines. Они живут недалеко от аэропорта. Время от времени раздаются выстрелы, но на данном этапе они в безопасности. "У них небольшой запас топлива, чтобы включить генератор и зарядить телефон. Запасы воды и пищи на исходе, но день-два протянут... Мы находимся в коммуникации с нашими суданскими партнерами, также с Министерством иностранных дел и консулом у нас активная связь", – сказал он. Граждан Грузии обеспечивают едой и водой в Судане – МИД >>О безопасности своих сотрудников заявил и гендиректор GeoSky Шалва Кикнадзе, отметив, что пока огонь в Судане реально не прекратится, не удастся начать эвакуацию. "Пока у нас есть информация только о 72-часовом прекращении огня в Судане. Пока не будет официального подтверждения и огонь действительно не прекратится, мы не можем начать эвакуацию", – заявил Кикнадзе. Кикнадзе отметил, что в случае прекращения огня важно, чтобы у инженеров и летчиков авиакомпании была возможность дойти до самолета, осмотреть и оценить состояние судна, чтобы выяснить насколько возможно вылететь на нем. В столице Судана Хартуме находятся 20 сотрудников GeoSky. Как заверил Кикнадзе, они в безопасности в своих домах, у них есть вода и еда, и они находятся в постоянной коммуникации как с авиакомпанией, так и с членами своих семей. Ранее глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что власти Грузии при помощи международных партнеров работают над вопросом вывоза своих граждан из Судана. МИД Грузии работает над вывозом своих граждан из Судана>>Столкновения в Судане между Силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля после того, как 13 апреля СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, а суданская армия потребовала от них покинуть его. По данным ООН, из-за столкновений погибли 185 человек, ранены 1,8 тысячи. Причина конфликта в Судане В 2019 году сегодняшние противники общими усилиями свергли многолетнего президента страны Омара аль-Башира. После длительных переговоров с региональными партнерами, а также с США руководство армейских структур согласилось передать власть гражданской администрации в течение переходного периода. Однако на данный момент переход к гражданским властям в стране По информации местных СМИ, причиной переноса подписания стали противоречия между армией, руководимой Абделем Фаттахом аль-Бурханом, и военизированными формированиями СБР, во главе которых стоит Мухаммед Дагло. Ситуация в Судане: бои между силами быстрого реагирования и регулярной армией – фото>>Между высшими офицерами, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции сил спецназначения в ряды вооруженных сил. Этот пункт вызывает наибольшие споры в обсуждаемом сторонами соглашении. Командующий суданской армией генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан 15 апреля принял решение о роспуске сил быстрого реагирования, после того как отказался вести переговоры с ними, обвинив в начале вооруженного противостояния.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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