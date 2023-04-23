https://sputnik-georgia.ru/20230423/mirovye-tseny-na-sakhar-dostigli-maksimuma-276991404.html

Мировые цены на сахар достигли максимума

Мировые цены на сахар достигли максимума

Цены выросли из-за несвоевременных дождей в Азии, за которыми может последовать засушливый период 23.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-23T15:04+0400

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ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Мировые цены на сахар достигли максимума за последние 11 лет. Цены на сахар достигли 24 с лишним цента за фунт (около 530 долларов за тонну - ред). Год назад цены находились на уровне 19-20 центов, то есть $420-440 за тонну, передает Nasdaq. Как отметил в интервью телеканалу аналитик базы данных Dnext Джон Стенсфилд, сократились оценки урожая в крупнейших азиатских странах-производителях сахара. В частности, Индийская ассоциация сахара сократила прогнозы урожая примерно на 3% на сезон 2022-2023 (октябрь к сентябрю). Урожай сократили несвоевременные дожди в штате Махараштра, на который приходится более трети посадок сахарного тростника в Индии (Индия – это второй в мире производитель сахара после Бразилии).Если говорить о европейском регионе, то здес из-за засушливых условий в прошлом году сократились посадки сахарной свеклы (что и приведет к более низкому урожаю в этом году).Премьер Грузии: правительство активно работает над регулированием цен >>Цена на сахар может немного снизиться благодаря двум факторам: во-первых, Китай может выбросить на рынок сахар из госрезервов, во-вторых, скоро начинается сбор урожая в Бразилии.Правда, есть и факторы риска: по оценке Национальной администрации океанических и атмосферных условий США, в мае-июне высока вероятность тепловой волны "Эль Ниньо", из-за которой может сократиться выпадение дождей в азиатском регионе (а значит, и урожаи тростника).Другой фактор, который может повлиять на цены – это недавнее решение OPEC сократить добычу нефти примерно на 1,16 млн баррелей в день (чуть больше 1% всей мировой добычи). Из-за этого на производство биотоплива будет направлено больше сахарного тростника (в основном такая практика имеет место в Бразилии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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