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Премьер Грузии: правительство активно работает над регулированием цен
Премьер Грузии: правительство активно работает над регулированием цен
Задача правительства состоит в удержании инфляции на уровне 5%, обеспечив при этом высокий экономический рост, заявил премьер 18.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-18T17:55+0400
2023-04-18T18:01+0400
грузия
новости
экономика
ираклий гарибашвили
цены
цены на топливо
продукты питания
инфляция
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Правительство Грузии активно работает над снижением цен – в стране значительно подешевело топливо, продовольствие и хлеб, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Годовая инфляция (март 2023 года к марту 2022 года) в Грузии составила 5,3% при целевом показателе 3%. При этом в марте за год цены выросли на гостиницы и рестораны (12,4%), коммунальные услуги (11,1%), а стоимость услуг здравоохранения снизилась на 8%. Цены на продовольствие за год выросли на 11,8%. Премьер поблагодарил всех, кто поддержал правительство в реализации этой политики и предпринял адекватные шаги. В частности, по словам Гарибашвили, на прошлой неделе социальный хлеб в Грузии подешевел на 10 тетри в связи со снижением стоимости муки. Кроме того, при непосредственном вмешательстве правительства в стране начали исследовать рынок и выявлять причины высоких цен на медикаменты и топливо. Когда подешевеет хлеб в Грузии? – производители назвали дату &gt;&gt;Цены на топливо в Грузии начали расти с осени 2021 года. В феврале-марте 2022 года бензин марки АИ-92 (регуляр) за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (около 1,5 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (около 1,6 доллара). Благодаря переговорам с импортерами, цены на топливо в Грузии снизились и, как ранее заверил премьер, продолжат снижаться. Сегодня самый востребованный бензин – АИ-92 – стоит в среднем 2 лари. Что касается медикаментов, вопрос их стоимости является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний. Почему у грузинских фармкомпаний возникли проблемы с закупкой лекарств в Турции? &gt;&gt;В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. В своем выступлении Гарибашвили затронул и положительные экономические показатели. Гарибашвили отметил, что в стране довольно высокий экономический рост в 7%, а также довольно позитивные данные по туризму. Грузия в январе-марте приняла более 1,2 миллиона международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 74,7%. Например, в первом квартале Грузию посетило более 1,2 миллиона международных путешественников, что, безусловно, является очень положительным показателем, если сравнивать его с периодом января-марта прошлого года, то это рост почти на 110%.Также, по словам премьера, растет и торговля. В первом квартале зафиксирован 25% рост экспорта, который составил примерно1,5 миллиарда долларов, что сравнялось с рекордным объемом первого квартала 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, цены, цены на топливо, продукты питания, инфляция
грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, цены, цены на топливо, продукты питания, инфляция

Премьер Грузии: правительство активно работает над регулированием цен

17:55 18.04.2023 (обновлено: 18:01 18.04.2023)
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 18.04.2023
© Government of Georgia
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Задача правительства состоит в удержании инфляции на уровне 5%, обеспечив при этом высокий экономический рост, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Правительство Грузии активно работает над снижением цен – в стране значительно подешевело топливо, продовольствие и хлеб, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Годовая инфляция (март 2023 года к марту 2022 года) в Грузии составила 5,3% при целевом показателе 3%. При этом в марте за год цены выросли на гостиницы и рестораны (12,4%), коммунальные услуги (11,1%), а стоимость услуг здравоохранения снизилась на 8%. Цены на продовольствие за год выросли на 11,8%.

"Так что наша задача должна состоять в том, чтобы удержать отметку инфляции на 5% в этом году, сохранить высокий экономический рост", – сказал Гарибашвили.

Премьер поблагодарил всех, кто поддержал правительство в реализации этой политики и предпринял адекватные шаги.
В частности, по словам Гарибашвили, на прошлой неделе социальный хлеб в Грузии подешевел на 10 тетри в связи со снижением стоимости муки.
Кроме того, при непосредственном вмешательстве правительства в стране начали исследовать рынок и выявлять причины высоких цен на медикаменты и топливо.
Когда подешевеет хлеб в Грузии? – производители назвали дату >>
Цены на топливо в Грузии начали расти с осени 2021 года. В феврале-марте 2022 года бензин марки АИ-92 (регуляр) за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (около 1,5 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (около 1,6 доллара).
Благодаря переговорам с импортерами, цены на топливо в Грузии снизились и, как ранее заверил премьер, продолжат снижаться. Сегодня самый востребованный бензин – АИ-92 – стоит в среднем 2 лари.
Что касается медикаментов, вопрос их стоимости является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний.
Почему у грузинских фармкомпаний возникли проблемы с закупкой лекарств в Турции? >>
В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании.
В своем выступлении Гарибашвили затронул и положительные экономические показатели.
Гарибашвили отметил, что в стране довольно высокий экономический рост в 7%, а также довольно позитивные данные по туризму.
© SputnikРост экономики Грузии в феврале и за два месяца 2023 года
Рост экономики Грузии в феврале и за два месяца 2023 года - Sputnik Грузия, 1920, 18.04.2023
Рост экономики Грузии в феврале и за два месяца 2023 года
© Sputnik
Грузия в январе-марте приняла более 1,2 миллиона международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 74,7%.
Например, в первом квартале Грузию посетило более 1,2 миллиона международных путешественников, что, безусловно, является очень положительным показателем, если сравнивать его с периодом января-марта прошлого года, то это рост почти на 110%.
Также, по словам премьера, растет и торговля. В первом квартале зафиксирован 25% рост экспорта, который составил примерно1,5 миллиарда долларов, что сравнялось с рекордным объемом первого квартала 2022 года.
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