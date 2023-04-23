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Регистрация недвижимости: Что интересует иностранцев в Грузии

Регистрация недвижимости: Что интересует иностранцев в Грузии

Всего в 2022 году 1,2 тысячи граждан России зарегистрировали на свое имя 2,7 тысячи земельных участков 23.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-23T13:11+0400

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. В 2022 году иностранцы зарегистрировали на себя более 5 тысяч земельных участков, 14,9 тысячи квартир и 137 коммерческих объектов, говорится в материалах Национального агентства публичного реестра, предоставленных на запрос депутата. По данным агентства, за указанный период владельцами земельных участков стали около 2,5 тысячи иностранных граждан, владельцами квартир – 10,6 тысячи иностранцев, а коммерческих объектов – 75 иностранцев. Среди иностранцев, по числу регистрируемых земельных участков, лидируют граждане России, на втором месте – граждане Израиля, а на третьем – граждане Германии. Чем вызван рост цен на недвижимость в Грузии: объяснение Нацбанка >>Всего в 2022 году 1,2 тысячи граждан России зарегистрировали на свое имя 2,7 тысячи земельных участков. За тот же период 122 гражданина Израиля зарегистрировали на себя 158 участков, а 85 граждан Германии – 134 участка. Россияне также лидируют и по числу зарегистрированных на их имя в 2022 году квартир. Всего 4,5 тысячи граждан России зарегистрировали на свое имя 6,1 тысячи квартир. На втором месте – граждане Израиля. 1,9 тысячи квартир в Грузии зарегистрировали на себя 1,3 тысячи граждан этой страны. А вот третье место заняли граждане Украины – 880 из которых зарегистрировали 1,3 тысячи квартир. Кроме того, граждане России и Украины лидируют и по числу зарегистрированных коммерческих объектов. В 2022 году 18 россиян зарегистрировали на себя 24 коммерческих объекта, а 13 украинцев – 14 коммерческих объектов. Третье место занимают граждане Ирана – 8 гражданам этой страны стали принадлежать 8 коммерческих объектов. Заинтересованность не иссякла В первом квартале 2023 года иностранцы зарегистрировали на себя 2 тысячи земельных участков, 5,1 тысячи квартир и 41 коммерческий объект. При этом по числу регистрации земли, квартир и коммерческих объектов в первом квартале 2023 года также лидируют граждане России. За три месяца 2023 года 447 россиян зарегистрировались как владельцы 1,3 тысячи земельных участков, 1,7 тысячи – как владельцы 2,2 тысячи квартир и 13 – как владельцы 14 коммерческих объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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