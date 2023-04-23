https://sputnik-georgia.ru/20230423/sportsmenka-iz-gruzii-zanyala-vtoroe-mesto-na-chempionate-evropy-po-tyazheloy-atletike-276992553.html

Спортсменка из Грузии заняла второе место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Спортсменка из Грузии заняла второе место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

С суммой двоеборья в 252 килограмма Готфрид заняла второе место 23.04.2023, Sputnik Грузия

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анастасия готфрид

лаша талахадзе

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ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Тяжелоатлетка из Грузии Анастасия Готфрид (+87 кг) завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване. В чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване участвуют 389 спортсменов из 40 стран. Готфрид успешно использовал все три попытки в рывке – 111, 114 и 117 кг и завоевала малую золотую медаль. Грузинский тяжелоатлет победил на чемпионате Европы в Ереване >>В рывке спортсменка из Грузии стала обладательницей малой серебряной медали. По сумме двоеборья с 252 килограммами она заняла второе место. Выступление шестикратного чемпиона Европы и мира, двукратного олимпийского чемпиона Лаши Талахадзе состоится 23 апреля. Трансляции началась в 16:10 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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анастасия готфрид, лаша талахадзе, спорт, грузия, новости, ереван