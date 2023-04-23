https://sputnik-georgia.ru/20230423/srazu-neskolko-medaley-zavoevali-gruzinskie-bortsy-v-predposledniy-den-che-276978075.html

Сразу несколько медалей завоевали грузинские борцы в предпоследний день ЧЕ

Сразу несколько медалей завоевали грузинские борцы в предпоследний день ЧЕ

В воскресенье на чемпионате Европы состоятся финальные поединки в оставшихся пяти весовых категориях 23.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Грузинские борцы греко-римского стиля завоевали четыре медали в предпоследний день чемпионата Европы по борьбе в Загребе. Золотую медаль завоевал Лери Абуладзе (63). В финале он убедительно обыграл азербайджанца Телеха Маедова со счетом 5:1. Бронзовую медаль сборной принес Нугзар Цурцумия (55 кг), который обыграл армянина Рудика Мкртычяна со счетом 8:0. Лаша Гобадзе (87 кг) и Яков Каджая (130 кг) завоевали бронзовые медали. Гобадзе победил Ислама Аббасова из Азербайджана, а Каджая победил румына Алексуса Курариуса. Одно серебро и три бронзы – результат грузинских борцов на чемпионате Европы >>В воскресенье на чемпионате Европы состоятся финальные поединки в оставшихся пяти весовых категориях. В финале весовой категории до 67 кг будет бороться Джонни Хецуриани. Его соперником станет Хасрат Джафаров из Азербайджана. А Роберт Коблиашвили (97 кг) постарается завоевать бронзовую медаль. Что касается борцов вольного стиля, состязания которых завершились в пятницу, то грузинские спортсмены смогли завоевать шесть медалей. У грузин одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовые медали. Чемпионат Европы 2023 по борьбе проходит в хорватском Загребе. Первыми начали соревнования борцы вольного стиля. Континентальное первенство продлится до 23 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, лери абуладзе, нугзар цурцумия, роберт коблиашвили, борьба