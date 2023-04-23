https://sputnik-georgia.ru/20230423/tyazheloatlet-iz-gruzii-zavoeval-serebro-na-chempionate-evropy-v-erevane-276978456.html

Тяжелоатлет из Грузии завоевал серебро на чемпионате Европы в Ереване

Тяжелоатлет из Грузии завоевал серебро на чемпионате Европы в Ереване

Выступление шестикратного чемпиона Европы и мира, двукратного олимпийского чемпиона Лаши Талахадзе состоится в последний день чемпионата – 23 апреля 23.04.2023, Sputnik Грузия

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спорт

грузия

новости

лаша талахадзе

ереван

чемпионат европы по тяжелой атлетике

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ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Георгий Чхеидзе, выступающий в весовой категории 109 кг, завоевал серебряную медаль в многоборье на чемпионате Европы в Ереване. В чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване участвуют 389 спортсменов из 40 стран. Спортсмены сборной Азербайджана покинули чемпионат в день открытия из-за инцидента с сожжением национальная флага. В рывке Чхеидзе взял вес 173 кг и занял четвертое место, а в толчке – 208 кг, что позволило ему завоевать серебряную медаль в сумме двоеборья. Грузинский тяжелоатлет победил на чемпионате Европы в Ереване >>В этой же весовой категории другой грузинский тяжелоатлет Заза Ломтадзе завоевал малую бронзовую медаль в толчке, а по сумме двоеборья занял четвертое место. Выступление шестикратного чемпиона Европы и мира, двукратного олимпийского чемпиона Лаши Талахадзе состоится в последний день чемпионата – 23 апреля. Начало трансляции в 16:10 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, лаша талахадзе, ереван, чемпионат европы по тяжелой атлетике