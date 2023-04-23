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Тяжелоатлет из Грузии завоевал серебро на чемпионате Европы в Ереване
Тяжелоатлет из Грузии завоевал серебро на чемпионате Европы в Ереване
Выступление шестикратного чемпиона Европы и мира, двукратного олимпийского чемпиона Лаши Талахадзе состоится в последний день чемпионата – 23 апреля 23.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-23T11:09+0400
2023-04-23T11:09+0400
2023-04-23T11:59+0400
спорт
грузия
новости
лаша талахадзе
ереван
чемпионат европы по тяжелой атлетике
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ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Георгий Чхеидзе, выступающий в весовой категории 109 кг, завоевал серебряную медаль в многоборье на чемпионате Европы в Ереване. В чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване участвуют 389 спортсменов из 40 стран. Спортсмены сборной Азербайджана покинули чемпионат в день открытия из-за инцидента с сожжением национальная флага. В рывке Чхеидзе взял вес 173 кг и занял четвертое место, а в толчке – 208 кг, что позволило ему завоевать серебряную медаль в сумме двоеборья. Грузинский тяжелоатлет победил на чемпионате Европы в Ереване >>В этой же весовой категории другой грузинский тяжелоатлет Заза Ломтадзе завоевал малую бронзовую медаль в толчке, а по сумме двоеборья занял четвертое место. Выступление шестикратного чемпиона Европы и мира, двукратного олимпийского чемпиона Лаши Талахадзе состоится в последний день чемпионата – 23 апреля. Начало трансляции в 16:10 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, лаша талахадзе, ереван, чемпионат европы по тяжелой атлетике
спорт, грузия, новости, лаша талахадзе, ереван, чемпионат европы по тяжелой атлетике
Тяжелоатлет из Грузии завоевал серебро на чемпионате Европы в Ереване
11:09 23.04.2023 (обновлено: 11:59 23.04.2023)
Выступление шестикратного чемпиона Европы и мира, двукратного олимпийского чемпиона Лаши Талахадзе состоится в последний день чемпионата – 23 апреля
ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Георгий Чхеидзе, выступающий в весовой категории 109 кг, завоевал серебряную медаль в многоборье на чемпионате Европы в Ереване.
В чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване участвуют 389 спортсменов из 40 стран. Спортсмены сборной Азербайджана покинули чемпионат в день открытия из-за инцидента с сожжением национальная флага.
В рывке Чхеидзе взял вес 173 кг и занял четвертое место, а в толчке – 208 кг, что позволило ему завоевать серебряную медаль в сумме двоеборья.
В этой же весовой категории другой грузинский тяжелоатлет Заза Ломтадзе завоевал малую бронзовую медаль в толчке, а по сумме двоеборья занял четвертое место.
Выступление шестикратного чемпиона Европы и мира, двукратного олимпийского чемпиона Лаши Талахадзе состоится в последний день чемпионата – 23 апреля.
Начало трансляции в 16:10 по тбилисскому времени.