https://sputnik-georgia.ru/20230423/vne-konkurentsii--talakhadze-v-sedmoy-raz-luchshiy-v-evrope-276993783.html

Вне конкуренции – Талахадзе в седьмой раз лучший в Европе

Вне конкуренции – Талахадзе в седьмой раз лучший в Европе

Талахадзе не уступает соперникам звание чемпиона Европы с 2016 года. Он также является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мир 23.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-23T19:07+0400

2023-04-23T19:07+0400

2023-04-23T19:07+0400

грузия

новости

спорт

лаша талахадзе

чемпионат европы по тяжелой атлетике

ереван

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ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе (+109 кг) в седьмой раз завоевал золотую медаль чемпионата Европы, который проходит в эти дни в Ереване. Несмотря на конкуренцию, которую попытались оказать Талахадзе армянские тяжелоатлеты Вараздан Лалаян (серебро) и Симон Мартиросян (бронза), грузинский богатырь завоевал две малые золотые медали и, соответственно, золото по сумме двоеборья. В рывке Талахадзе взял вес в 222 кг, а в толке – 252 кг. В сумме двоеборья – 474 кг. Грузинский тяжелоатлет победил на чемпионате Европы в Ереване >>Еще один грузинский спортсмен Бакар Турманидзе занял пятое место. Талахадзе не уступает соперникам звание чемпиона Европы с 2016 года. Он также является двукратным рлимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира. Мировой рекорд в двоеборье также принадлежит Лаше Талахадзе. В конце 2022 года на чемпионате мира в сумме двоеборья он набрал 492 килограмма. Всего сборная Грузии завоевала на чемпионате Европы 17 медалей и заняла второе место в командном зачете, уступив команде Армении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, спорт, лаша талахадзе, чемпионат европы по тяжелой атлетике, ереван