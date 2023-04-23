https://sputnik-georgia.ru/20230423/vne-konkurentsii--talakhadze-v-sedmoy-raz-luchshiy-v-evrope-276993783.html
Вне конкуренции – Талахадзе в седьмой раз лучший в Европе
Вне конкуренции – Талахадзе в седьмой раз лучший в Европе
Талахадзе не уступает соперникам звание чемпиона Европы с 2016 года. Он также является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мир 23.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-23T19:07+0400
2023-04-23T19:07+0400
2023-04-23T19:07+0400
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лаша талахадзе
чемпионат европы по тяжелой атлетике
ереван
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ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе (+109 кг) в седьмой раз завоевал золотую медаль чемпионата Европы, который проходит в эти дни в Ереване. Несмотря на конкуренцию, которую попытались оказать Талахадзе армянские тяжелоатлеты Вараздан Лалаян (серебро) и Симон Мартиросян (бронза), грузинский богатырь завоевал две малые золотые медали и, соответственно, золото по сумме двоеборья. В рывке Талахадзе взял вес в 222 кг, а в толке – 252 кг. В сумме двоеборья – 474 кг. Грузинский тяжелоатлет победил на чемпионате Европы в Ереване >>Еще один грузинский спортсмен Бакар Турманидзе занял пятое место. Талахадзе не уступает соперникам звание чемпиона Европы с 2016 года. Он также является двукратным рлимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира. Мировой рекорд в двоеборье также принадлежит Лаше Талахадзе. В конце 2022 года на чемпионате мира в сумме двоеборья он набрал 492 килограмма. Всего сборная Грузии завоевала на чемпионате Европы 17 медалей и заняла второе место в командном зачете, уступив команде Армении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, лаша талахадзе, чемпионат европы по тяжелой атлетике, ереван
грузия, новости, спорт, лаша талахадзе, чемпионат европы по тяжелой атлетике, ереван
Вне конкуренции – Талахадзе в седьмой раз лучший в Европе
Талахадзе не уступает соперникам звание чемпиона Европы с 2016 года. Он также является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мир
ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе (+109 кг) в седьмой раз завоевал золотую медаль чемпионата Европы, который проходит в эти дни в Ереване.
Несмотря на конкуренцию, которую попытались оказать Талахадзе армянские тяжелоатлеты Вараздан Лалаян (серебро) и Симон Мартиросян (бронза), грузинский богатырь завоевал две малые золотые медали и, соответственно, золото по сумме двоеборья.
В рывке Талахадзе взял вес в 222 кг, а в толке – 252 кг. В сумме двоеборья – 474 кг.
Еще один грузинский спортсмен Бакар Турманидзе занял пятое место.
Талахадзе не уступает соперникам звание чемпиона Европы с 2016 года. Он также является двукратным рлимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира.
Мировой рекорд в двоеборье также принадлежит Лаше Талахадзе. В конце 2022 года на чемпионате мира в сумме двоеборья он набрал 492 килограмма.
Всего сборная Грузии завоевала на чемпионате Европы 17 медалей и заняла второе место в командном зачете, уступив команде Армении.