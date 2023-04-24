https://sputnik-georgia.ru/20230424/drug-ubil-druga-v-adzharii---obvinyaemyy-zaderzhan-277021155.html

Друг убил друга в Аджарии - обвиняемый задержан

Друг убил друга в Аджарии - обвиняемый задержан

По данным СМИ, мужчины вместе ремонтировали один из домов в селе Гантиади 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T15:18+0400

2023-04-24T15:18+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Полиция Аджарии задержала 37-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве, совершенном в Хелвачаурском районе, сообщили в пресс-службе МВД. В ходе следствия установлено, что задержанный во время конфликта с другом нанес ему множественные удары тупым предметом по голове. В результате 38-летний мужчина скончался на месте. Полиция задержала подозреваемого по горячим следам, отметили в ведомстве.Задержанному грозит от 10 до 15 лет тюрьмы. По информации СМИ, убийство произошло в селе Гантиади Хелвачаурского района. Обвиняемый вместе с другом, который и стал его жертвой, ремонтировали один из домов. Причина конфликта неизвестна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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