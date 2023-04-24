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Друг убил друга в Аджарии - обвиняемый задержан
Друг убил друга в Аджарии - обвиняемый задержан
По данным СМИ, мужчины вместе ремонтировали один из домов в селе Гантиади 24.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-24T15:18+0400
2023-04-24T15:18+0400
2023-04-24T15:21+0400
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Полиция Аджарии задержала 37-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве, совершенном в Хелвачаурском районе, сообщили в пресс-службе МВД. В ходе следствия установлено, что задержанный во время конфликта с другом нанес ему множественные удары тупым предметом по голове. В результате 38-летний мужчина скончался на месте. Полиция задержала подозреваемого по горячим следам, отметили в ведомстве.Задержанному грозит от 10 до 15 лет тюрьмы. По информации СМИ, убийство произошло в селе Гантиади Хелвачаурского района. Обвиняемый вместе с другом, который и стал его жертвой, ремонтировали один из домов. Причина конфликта неизвестна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, аджария
Друг убил друга в Аджарии - обвиняемый задержан
15:18 24.04.2023 (обновлено: 15:21 24.04.2023)
По данным СМИ, мужчины вместе ремонтировали один из домов в селе Гантиади
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Полиция Аджарии задержала 37-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве, совершенном в Хелвачаурском районе, сообщили в пресс-службе МВД.
В ходе следствия установлено, что задержанный во время конфликта с другом нанес ему множественные удары тупым предметом по голове. В результате 38-летний мужчина скончался на месте.
Полиция задержала подозреваемого по горячим следам, отметили в ведомстве
.
Задержанному грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.
По информации СМИ, убийство произошло в селе Гантиади Хелвачаурского района. Обвиняемый вместе с другом, который и стал его жертвой, ремонтировали один из домов. Причина конфликта неизвестна.