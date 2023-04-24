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Граждан Грузии начали эвакуировать из Судана – МИД
Граждан Грузии начали эвакуировать из Судана – МИД
По разным данным, за время столкновений в Судане погибли от 600 до 1 454 человек 24.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-24T12:20+0400
2023-04-24T12:20+0400
2023-04-24T12:47+0400
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Начался процесс эвакуации граждан Грузии из Судана, где с середины апреля идут бои между Силами быстрого реагирования и регулярной армией, сообщили в министерстве иностранных дел Грузии. В Судане находятся до 40 граждан Грузии, из них порядка 20 – сотрудники грузинских авиакомпаний, отправившихся туда в командировку. Изначально они были на территории, прилегающей к аэропорту Хартума. Накануне их перевезли в безопасное место.Ранее глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что власти Грузии работают над вопросом эвакуации грузинских граждан при помощи международных партнеров.Столкновения в Судане между Силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля после того, как 13 апреля СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, а суданская армия потребовала от них покинуть его. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Всемирная организация здравоохранения сообщила в воскресенье, что погибли более 420 человек, свыше 3,7 тысячи получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1 454 пострадали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, судан, илья дарчиашвили, мид грузии
Граждан Грузии начали эвакуировать из Судана – МИД
12:20 24.04.2023 (обновлено: 12:47 24.04.2023)
По разным данным, за время столкновений в Судане погибли от 600 до 1 454 человек
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Начался процесс эвакуации граждан Грузии из Судана, где с середины апреля идут бои между Силами быстрого реагирования и регулярной армией, сообщили в министерстве иностранных дел Грузии.
В Судане находятся до 40 граждан Грузии, из них порядка 20 – сотрудники грузинских авиакомпаний, отправившихся туда в командировку. Изначально они были на территории, прилегающей к аэропорту Хартума. Накануне их перевезли в безопасное место.
"Из Судана начат процесс эвакуации граждан Грузии. Они уже покинули место, куда были переведены вчера, осуществляется процесс их вывоза из страны", – говорится в заявлении ведомства.
Ранее глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что власти Грузии работают над вопросом эвакуации грузинских граждан при помощи международных партнеров.
Столкновения в Судане между Силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля после того, как 13 апреля СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, а суданская армия потребовала от них покинуть его.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Всемирная организация здравоохранения сообщила в воскресенье, что погибли более 420 человек, свыше 3,7 тысячи получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1 454 пострадали.