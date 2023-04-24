https://sputnik-georgia.ru/20230424/grazhdan-gruzii-nachali-evakuirovat-iz-sudana---mid-277004850.html

Граждан Грузии начали эвакуировать из Судана – МИД

Граждан Грузии начали эвакуировать из Судана – МИД

По разным данным, за время столкновений в Судане погибли от 600 до 1 454 человек 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T12:20+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Начался процесс эвакуации граждан Грузии из Судана, где с середины апреля идут бои между Силами быстрого реагирования и регулярной армией, сообщили в министерстве иностранных дел Грузии. В Судане находятся до 40 граждан Грузии, из них порядка 20 – сотрудники грузинских авиакомпаний, отправившихся туда в командировку. Изначально они были на территории, прилегающей к аэропорту Хартума. Накануне их перевезли в безопасное место.Ранее глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что власти Грузии работают над вопросом эвакуации грузинских граждан при помощи международных партнеров.Столкновения в Судане между Силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля после того, как 13 апреля СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, а суданская армия потребовала от них покинуть его. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Всемирная организация здравоохранения сообщила в воскресенье, что погибли более 420 человек, свыше 3,7 тысячи получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1 454 пострадали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, судан, илья дарчиашвили, мид грузии