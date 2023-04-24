https://sputnik-georgia.ru/20230424/grazhdane-gruzii-skoro-vernutsya-na-rodinu-iz-sudana-277010330.html

Граждане Грузии скоро вернутся на родину из Судана

Граждане Грузии скоро вернутся на родину из Судана

В основном в Судане находятся сотрудники авиакомпаний, которые приехали в страну в командировку 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T14:22+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Граждане Грузии смогут вернуться на родину из Судана, где с середины апреля идут бои между Силами быстрого реагирования и регулярной армией, в ближайшие дни, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Грузии Александре Гвтисиашвили. В Судане находятся до 40 граждан Грузии, из них порядка 20 – сотрудники грузинских авиакомпаний, отправившихся туда в командировку. Изначально они были на территории, прилегающей к аэропорту Хартума. Накануне их перевезли в безопасное место. К процессу эвакуации активно подключены посольство Грузии в Турции и посольство Грузии в Египте. Ранее глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что власти Грузии при помощи международных партнеров работают над вопросом вывоза своих граждан из Судана. Столкновения в Судане между Силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля после того, как 13 апреля СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, а суданская армия потребовала от них покинуть его. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Всемирная организация здравоохранения сообщила в воскресенье, что погибли более 420 человек, свыше 3,7 тысячи получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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