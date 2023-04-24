https://sputnik-georgia.ru/20230424/gruziya-i-azerbaydzhan-prodolzhayut-ukreplyat-sotrudnichestvo-v-oboronnoy-sfere-277020513.html

Грузия и Азербайджан продолжают укреплять сотрудничество в оборонной сфере

Грузия и Азербайджан продолжают укреплять сотрудничество в оборонной сфере

Военные Грузии и Азербайджана совместно участвуют в международных учениях и военно-образовательных программах 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T14:58+0400

2023-04-24T14:58+0400

2023-04-24T15:02+0400

политика

грузия

новости

азербайджан

джуаншер бурчуладзе

ильхам алиев

тбилиси

закир гасанов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/18/277020256_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_8bab2fbc62e543baec576837610d5084.jpg

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Обновленное соглашение между правительствами Грузии и Азербайджана о сотрудничестве в сфере обороны подписано в рамках визита министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе в Баку, сообщили в пресс-службе ведомства. Соглашение подписали глава оборонного ведомства Грузии Джуаншер Бурчуладзе и его азербайджанский коллега генерал-полковник Закир Гасанов. Разговор министров коснулся проблем безопасности в регионе. Стороны акцентировали внимание на динамике двусторонних визитов на высшем уровне, что подтверждает готовность к дальнейшему укреплению связей на благо обеих стран и региона. В начале апреля Азербайдажан посетила правительственная делегация во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.Министры обороны Грузии и Азербайджана обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны и планы на будущее, включая участие в международных учениях и военно-образовательных программах. Региональная безопасность и сотрудничество – глава Минобороны Грузии встретился с Алиевым>>В ходе беседы были затронуты вопросы взаимодействия в формате трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Турция-Грузия. Министры подчеркнули, что встречи на стратегическом уровне, сотрудничество в сфере обороны, совместные учения и встречи экспертов положительно влияют на сотрудничество между странами. Джуаншер Бурчуладзе поблагодарил коллегу за гостеприимство и подчеркнул добрососедские отношения со стратегическим партнером и дружественной страной. В завершение встречи он пригласил своего азербайджанского коллегу на мероприятие, посвященное Дню независимости Грузии, которое состоится 26 мая в Тбилиси. Министр обороны Грузии также возложил венок к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. До этого он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и тесно сотрудничают по разным направлениям, в том числе в военной сфере. Военнослужащие сил специальных операций Грузии, Турции и Азербайджана провели в октябре 2022 года совместные полевые тактические учения "Кавказский орел - 2022".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, азербайджан, джуаншер бурчуладзе, ильхам алиев, тбилиси, закир гасанов