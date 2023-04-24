https://sputnik-georgia.ru/20230424/regionalnaya-bezopasnost-i-sotrudnichestvo---glava-minoborony-gruzii-vstretilsya-s-alievym-277006374.html
Региональная безопасность и сотрудничество – глава Минобороны Грузии встретился с Алиевым
Региональная безопасность и сотрудничество – глава Минобороны Грузии встретился с Алиевым
Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами 24.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-24T12:58+0400
2023-04-24T12:58+0400
2023-04-24T13:12+0400
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Перспективы дальнейшего сотрудничества и вопросы региональной безопасности обсудили министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече в Баку, говорится в сообщении на сайте главы государства. На встрече стороны подчеркнули успешное развитие отношений между странами в различных областях, в том числе в военной сфере. Стороны также коснулись состоявшегося в первых числах апреля визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан, отмечено в сообщении.В состав грузинской делегации под руководством Гарибашвили входили вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе. Транзитная роль Грузии и проекты: главные послания Гарибашвили и Алиева>>На встречах было обговорено дальнейшее расширение связей между двумя странами. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и тесно сотрудничают по разным направлениям, в том числе в военной сфере.Военнослужащие сил специальных операций Грузии, Турции и Азербайджана провели в октябре 2022 года совместные полевые тактические учения "Кавказский орел-2022".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, азербайджан, ильхам алиев, джуаншер бурчуладзе, оборона грузии, министерство обороны грузии
Региональная безопасность и сотрудничество – глава Минобороны Грузии встретился с Алиевым
12:58 24.04.2023 (обновлено: 13:12 24.04.2023)
Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Перспективы дальнейшего сотрудничества и вопросы региональной безопасности обсудили министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече в Баку, говорится в сообщении на сайте главы государства.
На встрече стороны подчеркнули успешное развитие отношений между странами в различных областях, в том числе в военной сфере.
Стороны также коснулись состоявшегося в первых числах апреля визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан, отмечено в сообщении
.
В состав грузинской делегации под руководством Гарибашвили входили вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.
На встречах было обговорено дальнейшее расширение связей между двумя странами.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и тесно сотрудничают по разным направлениям, в том числе в военной сфере.
Военнослужащие сил специальных операций Грузии, Турции и Азербайджана провели в октябре 2022 года совместные полевые тактические учения "Кавказский орел-2022".