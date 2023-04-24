https://sputnik-georgia.ru/20230424/gruziya-zhdet-ot-es-spravedlivogo-resheniya---predsedatel-parlamenta-277029794.html

Грузия ждет от ЕС справедливого решения – председатель парламента

Грузия ждет от ЕС справедливого решения – председатель парламента

Решение, принятое ЕС в отношении Грузии в июне прошлого года, было несправедливым, заявил спикер 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T19:59+0400

2023-04-24T19:59+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Европейский союз должен принять справедливое решение и поставить Грузию в такое же положение, в каком сегодня находятся Украина и Молдова, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Осенью будет опубликован оценочный отчет Еврокомиссии, на основании которого в конце 2023 года Европейский совет обсудит вопрос предоставления Грузии статуса страны-кандидата. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. По словам спикера, важно, с одной стороны, сохранить ту тройку, которая существует в виде Молдовы, Украины, Грузии, с другой стороны, решение по Грузии – это не только решение по одной стране, это позиция Евросоюза в отношении региона. "Особенно важно, чтобы ЕС заново переосмыслил свою геополитическую роль в регионе. Осознал, что ответ для Грузии одновременно означает и позицию в отношении региона", – сказал Папуашвили. Осталось три: "Мечта" завершает выполнение рекомендаций для статуса кандидата в ЕС >>Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили 24-25 апреля примет участие в Ежегодной конференции спикеров парламентов Европейского Союза (EUSC). Европейский совет в июне 2022 года решил признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий. Среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и т. д. В тот же день было принято решение о предоставлении Украине и Молдове статуса страны-кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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