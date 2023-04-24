https://sputnik-georgia.ru/20230424/kaladze-izvinilsya-pered-zhitelyami-tbilisi-277027874.html

Каладзе извинился перед жителями Тбилиси

Каладзе извинился перед жителями Тбилиси

Ремонтные работы на проспекте Церетели начались 17 апреля и продлятся до января 2024 года 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T18:46+0400

2023-04-24T18:46+0400

2023-04-24T18:46+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

каха каладзе

мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе извинился перед жителями одного из центральных проспектов столицы, Церетели, за временные неудобства, вызванные масштабными ремонтными работами. Ремонтные работы на проспекте Церетели начались 17 апреля и продлятся до января 2024 года. На восстановление и обновление проспекта Церетели из столичного бюджета выделено более 32 миллионов лари (около 13 миллионов долларов). "Я хотел бы принести извинения людям, проживающим на территории, прилегающей к проспекту Церетели, за эти неудобства. Мы знаем, что в ночные часы шумно, они должны работать. Есть 12 локаций, где работы ведутся одновременно, однако без этих ограничений и закрытия проект не может быть реализован. Мы сделаем все, чтобы закончить вовремя. Работы по дорожной инфраструктуре будут завершены намного раньше", – сказал Каладзе.По словам Каладзе, мнение оппозиции о том, что ремонтные работы на проспекте Церетели лучше было начать летом, является лишь политической спекуляцией. "Ну, допустим, мы начали летом. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль – дата ведь передвинулась бы? Сегодня мы говорим, что работы будут завершены в январе. Если бы мы начали это позже, очевидно, закончилось бы позже, и что бы мы тогда сказали жителям, они бы не вернулись из отпуска в сентябре? Это обычная политическая спекуляция," – сказал мэр. Вместе с ремонтом проспекта Церетели планируется полное обновление 152-метрового моста Шаликашвили, так называемого Дидубийского моста, который был построен в 1953 году и с тех пор не обновлялся. По словам мэра, Дидубийский мост будет обновлен так, что не потеряет прежний облик. В частности, обустроят тротуары, сеть наружного освещения и светодиодные фонари; на дороге будет уложено асфальтовое покрытие, появятся островки безопасности и пешеходные переходы. Для общественного транспорта будет выделена специальная полоса, будут проведены работы по адаптации инфраструктуры проспекта для людей с ограниченными возможностями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси