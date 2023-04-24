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Лавров: западному меньшинству следовало бы уважать других членов мирового сообщества

Лавров: западному меньшинству следовало бы уважать других членов мирового сообщества

США пошли на разрушение глобализации, которую долгие годы превозносили как высшее благо всего человечества, заявил министр 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T19:11+0400

2023-04-24T19:11+0400

2023-04-24T20:18+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Западному меньшинству следовало бы вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества, сказал глава МИД России Сергей Лавров.Он также заявил, что США пошли на разрушение глобализации, которую долгие годы превозносили как высшее благо всего человечества."В отчаянной попытке утвердить свое господство через наказание непослушных США пошли на разрушение глобализации, которую долгие годы превозносили как высшее благо всего человечества, обслуживающее многостороннюю систему мировой экономики", – сказал министр.Лавров: поставки продовольствия из России происходят вопреки ООН >>По его словам, "Вашингтон и подчинившийся ему остальной Запад задействуют свои "правила" всякий раз, когда нужно оправдать нелегитимные шаги против тех, кто выстраивает свою политику в соответствии с международным правом и отказывается следовать корыстным интересам "золотого миллиарда"."Несогласных заносят в "черные списки" по принципу: кто не с нами, тот против нас", – подчеркнул Лавров.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ на Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, россия, новости, политика, мид россии, оон, сша, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины 2022