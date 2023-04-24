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Лечение всех детей с онкозаболеваниями профинансирует государство – премьер Грузии
Лечение всех детей с онкозаболеваниями профинансирует государство – премьер Грузии
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Лечение всех детей с онкологическими заболеваниями, а это порядка 300 детей, будет финансироваться государством, заявил... 24.04.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Лечение всех детей с онкологическими заболеваниями, а это порядка 300 детей, будет финансироваться государством, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили перед заседанием правительства.Для лечения детей с онкозаболеваниями из бюджета будет выделено 300 миллионов лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Лечение всех детей с онкозаболеваниями профинансирует государство – премьер Грузии
14:26 24.04.2023 (обновлено: 14:40 24.04.2023)
Дополняется
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Лечение всех детей с онкологическими заболеваниями, а это порядка 300 детей, будет финансироваться государством, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили перед заседанием правительства.
Для лечения детей с онкозаболеваниями из бюджета будет выделено 300 миллионов лари.