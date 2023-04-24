https://sputnik-georgia.ru/20230424/lechenie-vsekh-detey-s-onkozabolevaniyami--budet-finansirovat-gosudarstvo---premer-gruzii-277010995.html

Лечение всех детей с онкозаболеваниями профинансирует государство – премьер Грузии

Лечение всех детей с онкозаболеваниями профинансирует государство – премьер Грузии

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Лечение всех детей с онкологическими заболеваниями, а это порядка 300 детей, будет финансироваться государством, заявил... 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T14:26+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Лечение всех детей с онкологическими заболеваниями, а это порядка 300 детей, будет финансироваться государством, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили перед заседанием правительства.Для лечения детей с онкозаболеваниями из бюджета будет выделено 300 миллионов лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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