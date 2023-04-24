https://sputnik-georgia.ru/20230424/lider-gruzinskoy-mechty-primer-kezerashvili--khoroshiy-urok-dlya-evroparlamentariev-277035875.html

Лидер "Грузинской мечты": пример Кезерашвили – хороший урок для европарламентариев

Лидер "Грузинской мечты": пример Кезерашвили – хороший урок для европарламентариев

Люди, поддержавшие резолюции в поддержку Кезерашвили, получили конкретные доказательства его коррумпированности, заявил депутат 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T23:48+0400

2023-04-24T23:48+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр – Sputnik. Конкретные доказательства вины экс-министра обороны Давида Кезерашвили по делу о колл-центрах – хороший урок для тех, кто принимал резолюции в его поддержку, заявил председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Британская вещательная корпорация ВВС утверждает, что экс-министр обороны Грузии, гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры. Европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги. Речь идет об 1 миллиарде долларов. Европарламент не раз принимал резолюции, в которых требовалось справедливое правосудие для чиновников времен правления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, среди прочих упоминался и Давид Кезерашвили. Данные прокуратуры Грузии Речь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и, используя их, вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги. Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе. Кто стоит за Давидом Кезерашвили?>>Расследование транснационального преступления началось в 2021 году. В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц. В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют. Скандальное расследование ВВС Британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на один миллиард долларов. BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".Кезерашвили финансирует ТВ "Формула" на кровавые деньги – Кобахидзе>> По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. ТВ "Формула" ждут перемены - фигурант расследования BBC Кезерашвили решил действовать>>BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, давид кезерашвили, ираклий кобахидзе, bbc, грузинская мечта