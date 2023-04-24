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"Наполи" стал ближе к чемпионству Италии еще на шаг
"Наполи" стал ближе к чемпионству Италии еще на шаг
"Наполи" уверенно движется к победе в чемпионате Италии 24.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-24T11:05+0400
2023-04-24T11:05+0400
2023-04-24T11:18+0400
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Итальянский клуб грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия "Наполи" обыграл туринский "Ювентус" в матче 31 тура чемпионата Италии и упрочил свое лидерство в серии А. После 31 тура "Наполи" на первом месте с 78 очками, за семь туров до конца сезона неаполитанцы нарастили преимущество над "Лацио" до 17 очков и до 19 от "Ювентуса". "Наполи" лидировал на протяжении всего первого тайма, но первый реальный момент был создан только на 50 минуте в результате индивидуальных действий Хвичи Кварацхелия. Грузинский полузащитник ложным движением избавился от двух защитников и точно пробил по воротам. Удар "Кварадоны" отразил голкипер "Старой сеньоры" Войчех Щенсный. "Наполи" проиграл "Милану" в 1/4 Лиги чемпионов – Квара извиняется перед болельщиками>>Под конец второго тайма главный судья Микаэль Фаббри не засчитал голы игроков "Ювентуса" Анхеля Ди Марии и Душана Влаховича на 83 и 91 минутах матча соответственно. Уже в добавленное время (90+3) отличился вышедший вместо Хвичи Кварацхелия Джакомо Распадори – 1:0. Следующий матч неаполитанцы сыграют 29 апреля дома против "Салернитана", а "Лацио" отправится в гости к "Интеру". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, спорт, новости, италия, хвича кварацхелия, клуб "наполи"
в мире, спорт, новости, италия, хвича кварацхелия, клуб "наполи"
"Наполи" стал ближе к чемпионству Италии еще на шаг
11:05 24.04.2023 (обновлено: 11:18 24.04.2023)
"Наполи" уверенно движется к победе в чемпионате Италии
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Итальянский клуб грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия "Наполи" обыграл туринский "Ювентус" в матче 31 тура чемпионата Италии и упрочил свое лидерство в серии А.
После 31 тура "Наполи" на первом месте с 78 очками, за семь туров до конца сезона неаполитанцы нарастили преимущество над "Лацио" до 17 очков и до 19 от "Ювентуса".
"Наполи" лидировал на протяжении всего первого тайма, но первый реальный момент был создан только на 50 минуте в результате индивидуальных действий Хвичи Кварацхелия.
Грузинский полузащитник ложным движением избавился от двух защитников и точно пробил по воротам. Удар "Кварадоны" отразил голкипер "Старой сеньоры" Войчех Щенсный.
Под конец второго тайма главный судья Микаэль Фаббри не засчитал голы игроков "Ювентуса" Анхеля Ди Марии и Душана Влаховича на 83 и 91 минутах матча соответственно.
Уже в добавленное время (90+3) отличился вышедший вместо Хвичи Кварацхелия Джакомо Распадори – 1:0.
Следующий матч неаполитанцы сыграют 29 апреля дома против "Салернитана", а "Лацио" отправится в гости к "Интеру".