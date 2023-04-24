https://sputnik-georgia.ru/20230424/napoli-stal-blizhe-k-chempionstvu-italii-esche-na-shag-277002774.html

"Наполи" стал ближе к чемпионству Италии еще на шаг

"Наполи" стал ближе к чемпионству Италии еще на шаг

"Наполи" уверенно движется к победе в чемпионате Италии 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T11:05+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Итальянский клуб грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия "Наполи" обыграл туринский "Ювентус" в матче 31 тура чемпионата Италии и упрочил свое лидерство в серии А. После 31 тура "Наполи" на первом месте с 78 очками, за семь туров до конца сезона неаполитанцы нарастили преимущество над "Лацио" до 17 очков и до 19 от "Ювентуса". "Наполи" лидировал на протяжении всего первого тайма, но первый реальный момент был создан только на 50 минуте в результате индивидуальных действий Хвичи Кварацхелия. Грузинский полузащитник ложным движением избавился от двух защитников и точно пробил по воротам. Удар "Кварадоны" отразил голкипер "Старой сеньоры" Войчех Щенсный. "Наполи" проиграл "Милану" в 1/4 Лиги чемпионов – Квара извиняется перед болельщиками>>Под конец второго тайма главный судья Микаэль Фаббри не засчитал голы игроков "Ювентуса" Анхеля Ди Марии и Душана Влаховича на 83 и 91 минутах матча соответственно. Уже в добавленное время (90+3) отличился вышедший вместо Хвичи Кварацхелия Джакомо Распадори – 1:0. Следующий матч неаполитанцы сыграют 29 апреля дома против "Салернитана", а "Лацио" отправится в гости к "Интеру". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, спорт, новости, италия, хвича кварацхелия, клуб "наполи"