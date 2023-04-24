https://sputnik-georgia.ru/20230424/posol-es-prokommentiroval-skandal-vokrug-eks-ministra-oborony-gruzii-277008731.html

Посол ЕС прокомментировал скандал вокруг экс-министра обороны Грузии

Посол ЕС прокомментировал скандал вокруг экс-министра обороны Грузии

Министр обороны Грузии времен президентства Саакашвили стал фигурантом журналистского расследования ВВС о международной мошеннической схеме 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T13:59+0400

2023-04-24T13:59+0400

2023-04-24T14:16+0400

грузия

новости

давид кезерашвили

bbc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/18/277008128_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_42694c4f3195da9acd2ed82a0b6ea00e.jpg

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Любая незаконная деятельность должна быть расследована, а ответственные лица – привлечены к ответственности, заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, комментируя результаты журналистского расследования британской вещательной корпорации ВВС, в котором говорится об экс-министре обороны Грузии Давиде Кезерашвили.ВВС утверждает, что Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами. Европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги. В общей сложности речь идет более чем об одном миллиарде долларов. В фильме ВВС Кезерашвили называют основателем колл-центров и упоминают его как "Мистер Офшор"."Безусловно, если есть любая незаконная деятельность, которая сфокусирована на гражданах Грузии, а также на гражданах других стран, она должна быть расследована, и те, кто ответственны за эти незаконные действия, должны предстать перед правосудием", – заявил Герчинский журналистам. Скандальное расследованиеСогласно разработанной мошеннической схеме, европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги.Кто стоит за Давидом Кезерашвили?>>Журналистское расследование BBC включает интервью с жертвами преступной схемы и бывшими сотрудниками компаний, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров. Британский вещатель утверждает, что располагает аудиозаписью беседы сотрудника колл-центра с пенсионером под названием "Уильям Швеция обманут", которую компания до сих пор использует на тренингах новых сотрудников.BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".Одна из инвестиционных компаний из этой группы даже спонсировала испанский футбольный клуб и размещала рекламу в крупных газетах, тем самым завоевывая доверие потенциальных инвесторов.По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний.Кезерашвили финансирует ТВ "Формула" на кровавые деньги – Кобахидзе>>Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили.Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.Кроме того, несколько компаний, принадлежащих Кезерашвили, использовали частный почтовый сервер, которым пользовались исключительно компании "группы Милтон". Его венчурная фирма Infinity VC владела брендингом и веб-доменами компаний, которые предоставляли мошенникам технологии торговых платформ.ТВ "Формула" ждут перемены - фигурант расследования BBC Кезерашвили решил действовать>>Кезерашвили также владеет офисным зданием в Киеве, в котором располагался как мошеннический колл-центр EverFX, так и технические фирмы, поставлявшие программное обеспечение, офисы, в которых полиция провела обыск в ноябре 2022 года.Более того, Кезерашвили часто рекламировал мошеннические торговые платформы в своих личных аккаунтах в социальных сетях.Сам Кезерашвили отрицает свою причастность к международной мошеннической схеме, о которой говорится в журналистском расследовании BBC. По его словам, обвинения об его связи с т. н. колл-центрами является частью клеветнической кампании, которую нынешние власти проводят против него с 2012 года. Кто такой КезерашвилиДавид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию.В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его.Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, давид кезерашвили, bbc