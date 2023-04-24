https://sputnik-georgia.ru/20230424/pravitelstvo-gruzii-planiruet-uprostit-protsedury-dlya-transplantatsii-organov-277026891.html
Правительство Грузии планирует упростить процедуры для трансплантации органов
Правительство Грузии планирует упростить процедуры для трансплантации органов
В рамках действующей в Грузии госпрограммы осуществляется софинансирование трансплантации печени 24.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-24T18:24+0400
2023-04-24T18:24+0400
2023-04-24T18:24+0400
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Грузия примет новое законодательство для упрощения процедур при трансплантации органов, заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния. Данное решение было принято на заседании правительства Грузии. Новый законопроект будет разработан в соответствии с евродирективами и в ближайшее время будет направлено парламенту. Существующее на сегодняшний день законодательство было разработано в 2000 году, отметила Габуния. По ее словам, в стране каждый год проводят около 30 операций по трансплантации, тогда как в странах Европы данный показатель на один миллион населения составляет около 80. В прошлом году правительство Грузии начало новую госпрограмму защиты здоровья. В рамках программы осуществляется софинансирование трансплантации печени, а также покрывается подготовительный к операции период, дальнейшая реабилитация и расходы на медикаменты. Первая операция по трансплантации печени в Аджарии прошла в 2013 году. Однако тогда данные операции проходили только в Аджарии. Сегодня пациенты, которым до этого приходилось для подобных операций ездить за границу, теперь могут получить квалифицированную медицинскую помощь в клиниках Грузии. С усовершенствованием нового законодательства по трансплантации в Минздраве надеются спасти больше жизней граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
грузия, новости, общество, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
Правительство Грузии планирует упростить процедуры для трансплантации органов
В рамках действующей в Грузии госпрограммы осуществляется софинансирование трансплантации печени
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Грузия примет новое законодательство для упрощения процедур при трансплантации органов, заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
Данное решение было принято на заседании правительства Грузии. Новый законопроект будет разработан в соответствии с евродирективами и в ближайшее время будет направлено парламенту.
Существующее на сегодняшний день законодательство было разработано в 2000 году, отметила Габуния. По ее словам, в стране каждый год проводят около 30 операций по трансплантации, тогда как в странах Европы данный показатель на один миллион населения составляет около 80.
"Это увеличивает возможность спасения человеческой жизни. Исходя из этого, новая законодательство сформирует полноценную систему для того, чтобы мы сумели регистрировать доноров, проверять органы, своевременно реагировать, обеспечивать качество как учреждения, осуществляющего донацию, так и того учреждения, где пройдет трансплантация", – заявила Габуния на брифинге.
В прошлом году правительство Грузии начало новую госпрограмму защиты здоровья. В рамках программы осуществляется софинансирование трансплантации печени, а также покрывается подготовительный к операции период, дальнейшая реабилитация и расходы на медикаменты.
Первая операция по трансплантации печени в Аджарии прошла в 2013 году. Однако тогда данные операции проходили только в Аджарии. Сегодня пациенты, которым до этого приходилось для подобных операций ездить за границу, теперь могут получить квалифицированную медицинскую помощь в клиниках Грузии.
С усовершенствованием нового законодательства по трансплантации в Минздраве надеются спасти больше жизней граждан.