https://sputnik-georgia.ru/20230424/pravitelstvo-gruzii-planiruet-uprostit-protsedury-dlya-transplantatsii-organov-277026891.html

Правительство Грузии планирует упростить процедуры для трансплантации органов

Правительство Грузии планирует упростить процедуры для трансплантации органов

В рамках действующей в Грузии госпрограммы осуществляется софинансирование трансплантации печени 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T18:24+0400

2023-04-24T18:24+0400

2023-04-24T18:24+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Грузия примет новое законодательство для упрощения процедур при трансплантации органов, заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния. Данное решение было принято на заседании правительства Грузии. Новый законопроект будет разработан в соответствии с евродирективами и в ближайшее время будет направлено парламенту. Существующее на сегодняшний день законодательство было разработано в 2000 году, отметила Габуния. По ее словам, в стране каждый год проводят около 30 операций по трансплантации, тогда как в странах Европы данный показатель на один миллион населения составляет около 80. В прошлом году правительство Грузии начало новую госпрограмму защиты здоровья. В рамках программы осуществляется софинансирование трансплантации печени, а также покрывается подготовительный к операции период, дальнейшая реабилитация и расходы на медикаменты. Первая операция по трансплантации печени в Аджарии прошла в 2013 году. Однако тогда данные операции проходили только в Аджарии. Сегодня пациенты, которым до этого приходилось для подобных операций ездить за границу, теперь могут получить квалифицированную медицинскую помощь в клиниках Грузии. С усовершенствованием нового законодательства по трансплантации в Минздраве надеются спасти больше жизней граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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