https://sputnik-georgia.ru/20230424/pravitelstvo-gruzii-vozmetsya-za-modernizatsiyu-avtovokzalov-277024440.html
Правительство Грузии возьмется за модернизацию автовокзалов
Правительство Грузии возьмется за модернизацию автовокзалов
Автовокзалы должны быть современными, в соответствии с европейскими стандартами, заявил премьер 24.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-24T16:41+0400
2023-04-24T16:41+0400
2023-04-24T16:41+0400
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ираклий гарибашвили
транспорт в грузии
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Правительство Грузии обратится в парламент с законодательной инициативой, предусматривающей ремонт и модернизацию автовокзалов, в ближайшее время, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. В декабре 2022 года глава Минэкономики Леван Давиташвили заявил, что подготовлен законопроект, который касается регулирования автовокзалов и автостоянок междугороднего транспорта. По словам министра, они не соответствуют минимальным стандартам качества услуг и безопасности. Как пояснил Гарибашвили, автовокзалы должны быть современными, в соответствии с европейскими стандартами, а перевозка пассажиров должна быть в первую очередь удобной и безопасной. "Разумеется, мы предоставим этим компаниям и физическим лицам разумный срок, период, для исправления этой проблемы. Я думаю, что нашим гражданам станет гораздо комфортнее и безопаснее передвигаться внутри страны", – сказал Гарибашвили. На сегодняшний день перевозками между городами и селами заняты частные компании, которые работают по своему собственному графику и сами выбирают место остановок.Проверка выхлопных газов – на дорогах Грузии стартует новый проект >> Развитие междугороднего транспорта является частью развития туристического потенциала страны. Для Грузии туризм является одним из главных источников дохода, и правительство направляет все усилия для привлечения новых туристов из разных стран мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, транспорт в грузии
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, транспорт в грузии
Правительство Грузии возьмется за модернизацию автовокзалов
Автовокзалы должны быть современными, в соответствии с европейскими стандартами, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Правительство Грузии обратится в парламент с законодательной инициативой, предусматривающей ремонт и модернизацию автовокзалов, в ближайшее время, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
В декабре 2022 года глава Минэкономики Леван Давиташвили заявил, что подготовлен законопроект, который касается регулирования автовокзалов и автостоянок междугороднего транспорта. По словам министра, они не соответствуют минимальным стандартам качества услуг и безопасности.
"Там (на автовокзалах – ред.) антисанитария, минимальные требования, стандарты не соблюдаются, и это тоже связано, конечно же, с правилами дорожного движения и безопасности. Безусловно, это направление требует участия и вмешательства государства. Поэтому мы разработали конкретные меры, подготовленные Минэкономики", – заявил премьер.
Как пояснил Гарибашвили, автовокзалы должны быть современными, в соответствии с европейскими стандартами, а перевозка пассажиров должна быть в первую очередь удобной и безопасной.
"Разумеется, мы предоставим этим компаниям и физическим лицам разумный срок, период, для исправления этой проблемы. Я думаю, что нашим гражданам станет гораздо комфортнее и безопаснее передвигаться внутри страны", – сказал Гарибашвили.
На сегодняшний день перевозками между городами и селами заняты частные компании, которые работают по своему собственному графику и сами выбирают место остановок.
Развитие междугороднего транспорта является частью развития туристического потенциала страны.
Для Грузии туризм является одним из главных источников дохода, и правительство направляет все усилия для привлечения новых туристов из разных стран мира.