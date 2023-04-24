https://sputnik-georgia.ru/20230424/proverka-vykhlopnykh-gazov--na-dorogakh-gruzii-startuet-novyy-proekt-277021557.html
Проверка выхлопных газов – на дорогах Грузии стартует новый проект
Проверка выхлопных газов – на дорогах Грузии стартует новый проект
На улицах городов будут проверять автомобили на выбросы в атмосферу вредных веществ 24.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-24T15:38+0400
2023-04-24T15:38+0400
2023-04-24T15:38+0400
грузия
новости
общество
национальное агентство охраны окружающей среды
загрязнение воздуха
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Пилотный проект по контролю состава вредных веществ в выхлопах автотранспорта на дорогах стартует в четырех городах Грузии с июня, сообщил глава департамента по надзору за окружающей средой Грузии Тариел Иремадзе. Пилотный проект стартует на дорогах Тбилиси, Рустави, Батуми, Кутаиси. Транспортные средства будут останавливать выборочно. Физическое лицо-нарушитель будет оштрафован на 100 лари (40 долларов) в первый раз, а при повторном нарушении, зафиксированном в течение 30 дней, на 300 лари (120 долларов). Юридическое лицо будут штрафовать на 500 лари (200 долларов) в первый раз и на 1 500 лари (600 долларов) – в случае повторного нарушения. По словам Иремадзе, в проверке транспорта на первом этапе будут участвовать десять экипажей. В Грузии ужесточают контроль за выхлопами автомобилей >>С 1 января 2023 года в Грузии вступили в силу изменения в техническом регламенте для планового технического осмотра. Введены более строгие нормы в отношении вредных выбросов. Так, коэффициент выхлопов для авто с бензиновым двигателем теперь составляет 0,55% CO (вместо 0,6% раньше). С 1 февраля 2023 года вошло в силу платное повторное прохождение автомобилем технического осмотра. Причиной ужесточения мер стало частое, по информации министерства экономики, несоответствие автомобилей нормам при первом осмотре. С 1 июля 2018 года техническое инспектирование стало обязательным для легковых транспортных средств, зарегистрированных на юридические лица, а также для автомобилей, принадлежащих государству, с 1 октября 2018 года новшество затронуло легковые транспортные средства, объем двигателя которых превышает 3.0, а с 1 января 2019 года – все остальные легковые машины. Штраф за непройденный в срок техосмотр составляет 50 лари – он выписывается раз в месяц. Таким образом, если год ездить без техосмотра, штрафов наберется на сумму в 600 лари. Но откладывать их оплату на потом не получится – на выплату штрафа также дается месячный срок, затем начинают начисляться пени. А если штраф не оплатить в течение шести месяцев, то водитель может лишиться прав на полгода.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, национальное агентство охраны окружающей среды, загрязнение воздуха
грузия, новости, общество, национальное агентство охраны окружающей среды, загрязнение воздуха
Проверка выхлопных газов – на дорогах Грузии стартует новый проект
На улицах городов будут проверять автомобили на выбросы в атмосферу вредных веществ
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Пилотный проект по контролю состава вредных веществ в выхлопах автотранспорта на дорогах стартует в четырех городах Грузии с июня, сообщил глава департамента по надзору за окружающей средой Грузии Тариел Иремадзе.
Пилотный проект стартует на дорогах Тбилиси, Рустави, Батуми, Кутаиси. Транспортные средства будут останавливать выборочно.
"На начальном этапе сотрудники департамента надзора будут останавливать транспортные средства на дорогах четырех крупных городов Грузии – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и проверять их на выбросы вредных веществ. В случае обнаружения избытка конкретных вредных веществ будут применяться санкции", – сказал Иреманзе на пресс-конференции.
Физическое лицо-нарушитель будет оштрафован на 100 лари (40 долларов) в первый раз, а при повторном нарушении, зафиксированном в течение 30 дней, на 300 лари (120 долларов).
Юридическое лицо будут штрафовать на 500 лари (200 долларов) в первый раз и на 1 500 лари (600 долларов) – в случае повторного нарушения.
По словам Иремадзе, в проверке транспорта на первом этапе будут участвовать десять экипажей.
С 1 января 2023 года в Грузии вступили в силу изменения в техническом регламенте для планового технического осмотра. Введены более строгие нормы в отношении вредных выбросов. Так, коэффициент выхлопов для авто с бензиновым двигателем теперь составляет 0,55% CO (вместо 0,6% раньше).
С 1 февраля 2023 года вошло в силу платное повторное прохождение автомобилем технического осмотра. Причиной ужесточения мер стало частое, по информации министерства экономики, несоответствие автомобилей нормам при первом осмотре.
С 1 июля 2018 года техническое инспектирование стало обязательным для легковых транспортных средств, зарегистрированных на юридические лица, а также для автомобилей, принадлежащих государству, с 1 октября 2018 года новшество затронуло легковые транспортные средства, объем двигателя которых превышает 3.0, а с 1 января 2019 года – все остальные легковые машины.
Штраф за непройденный в срок техосмотр составляет 50 лари – он выписывается раз в месяц. Таким образом, если год ездить без техосмотра, штрафов наберется на сумму в 600 лари. Но откладывать их оплату на потом не получится – на выплату штрафа также дается месячный срок, затем начинают начисляться пени. А если штраф не оплатить в течение шести месяцев, то водитель может лишиться прав на полгода.