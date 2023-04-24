https://sputnik-georgia.ru/20230424/proverka-vykhlopnykh-gazov--na-dorogakh-gruzii-startuet-novyy-proekt-277021557.html

Проверка выхлопных газов – на дорогах Грузии стартует новый проект

Проверка выхлопных газов – на дорогах Грузии стартует новый проект

На улицах городов будут проверять автомобили на выбросы в атмосферу вредных веществ 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T15:38+0400

2023-04-24T15:38+0400

2023-04-24T15:38+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Пилотный проект по контролю состава вредных веществ в выхлопах автотранспорта на дорогах стартует в четырех городах Грузии с июня, сообщил глава департамента по надзору за окружающей средой Грузии Тариел Иремадзе. Пилотный проект стартует на дорогах Тбилиси, Рустави, Батуми, Кутаиси. Транспортные средства будут останавливать выборочно. Физическое лицо-нарушитель будет оштрафован на 100 лари (40 долларов) в первый раз, а при повторном нарушении, зафиксированном в течение 30 дней, на 300 лари (120 долларов). Юридическое лицо будут штрафовать на 500 лари (200 долларов) в первый раз и на 1 500 лари (600 долларов) – в случае повторного нарушения. По словам Иремадзе, в проверке транспорта на первом этапе будут участвовать десять экипажей. В Грузии ужесточают контроль за выхлопами автомобилей >>С 1 января 2023 года в Грузии вступили в силу изменения в техническом регламенте для планового технического осмотра. Введены более строгие нормы в отношении вредных выбросов. Так, коэффициент выхлопов для авто с бензиновым двигателем теперь составляет 0,55% CO (вместо 0,6% раньше). С 1 февраля 2023 года вошло в силу платное повторное прохождение автомобилем технического осмотра. Причиной ужесточения мер стало частое, по информации министерства экономики, несоответствие автомобилей нормам при первом осмотре. С 1 июля 2018 года техническое инспектирование стало обязательным для легковых транспортных средств, зарегистрированных на юридические лица, а также для автомобилей, принадлежащих государству, с 1 октября 2018 года новшество затронуло легковые транспортные средства, объем двигателя которых превышает 3.0, а с 1 января 2019 года – все остальные легковые машины. Штраф за непройденный в срок техосмотр составляет 50 лари – он выписывается раз в месяц. Таким образом, если год ездить без техосмотра, штрафов наберется на сумму в 600 лари. Но откладывать их оплату на потом не получится – на выплату штрафа также дается месячный срок, затем начинают начисляться пени. А если штраф не оплатить в течение шести месяцев, то водитель может лишиться прав на полгода.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальное агентство охраны окружающей среды, загрязнение воздуха