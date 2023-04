https://sputnik-georgia.ru/20230424/premer-gruzii-kontserty-mirovykh-zvezd-prinesut-strane-minimum-100-mln-lari-277025862.html

Премьер Грузии: концерты мировых звезд принесут стране минимум 100 млн лари

Премьер Грузии: концерты мировых звезд принесут стране минимум 100 млн лари

Концерты также будут способствовать узнаваемости страны в мире и престижу Грузии, заявил премьер 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T17:43+0400

2023-04-24T17:43+0400

2023-04-24T17:43+0400

грузия

новости

общество

ираклий гарибашвили

black sea arena

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23287/61/232876198_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_b8a636e14228ee4366f85d6f7cdd889a.jpg

ТБИЛИСИ, 24 апр – Sputnik. Концерты мировых звезд могут принести Грузии доход в размере минимум 100 миллионов лари, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Концерты звезд мирового масштаба, таких как Nile Rodgers & Chic, FKJ, группы The Killers, и других артистов пройдут в Тбилиси и в курортном поселке Шекветили на берегу Черного моря в рамках кампании Starring Georgia. По его словам, концерты также будут способствовать узнаваемости страны в мире и престижу Грузии. "У нас будут и другие новшества для молодежи и слушателей. Я думаю, будет успешный сезон", – сказал Гарибашвили. Главная цель кампании Starring Georgia, запущенной в 2023 году, – популяризация страны, укрепление туристического, экономического и культурного потенциала Грузии. Известная инди-группа Brazzaville выступит в Тбилиси >>Starring Georgia, рассчитанная на два года, заменила кампанию Check in Georgia, действовавшей в Грузии до 2020 года. Масштабные концерты мировых звезд в рамках государственного проекта Check in Georgia были визитной карточкой Грузии до пандемии коронавируса. Эти концерты привлекали не только местных жителей, но и туристов со всего мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, black sea arena