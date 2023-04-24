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Радоница 2023: традиции и обычаи славянского праздника
Радоница 2023: традиции и обычаи славянского праздника
Радоницу или "родительский вторник" православная церковь празднует на девятый день после Пасхи 24.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-24T13:17+0400
2023-04-24T13:17+0400
2023-04-24T13:50+0400
религия
справки
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Это первый день особого поминовения усопших после Пасхи, который в 2023 году выпадает на 25 апреля. Что за праздник Радоница, о традициях и обычаях славянского торжества читайте в Sputnik Грузия. Что за праздник Радоница Праздник возник в языческие времена. У древних славян традиция почитать своих предков и обычай оставлять для них угощение на горках насчитывает более 16 столетий. Славяне в те далекие времена считали, что души усопших, находясь в подземном мире, могут повлиять на плодородие земли и урожай. Поэтому на Радоницу по традиции всей семьей шли на кладбище, катали по могилкам крашенные яйца и поливали пивом. Этот обычай, призванный задобрить души усопших, называли тризнами. Православная церковь Грузии отметила Пасху: праздничная служба в храме Сиони - фото>>Люди на Радоницу обязательно следовали этому обычаю, так как считали, что благосостояние живых зависело от настроений умерших, которые могли как помочь в решении каких-то вопросов, так и навредить. Многие в славянский праздник устраивали на могилах игрища, ибо верили, что, наблюдая за веселыми играми, души умерших радуются. Возвратившись с кладбища, по обычаю, устраивали богатые веселые застолья с песнями и плясками. Традиции и обычаи После принятия христианства древний славянский праздник органично "переплелся" с православными церковными традициями. В церковном календаре дату славянского праздника привязали к Пасхе, как и большинство других торжеств с языческими корнями. Но Радоница занимает особое место среди других церковных праздников, ибо ее считают Пасхой умерших. В Радоницу, по обычаю, идут в церковь и молятся за упокой души усопших. Во время богослужения по традиции заказывают панихиду по умершим – для этого подают священнику бумагу с именами. После церкви, по обычаю, поминают усопших на кладбище. Могилы родных и близких, по обычаю, приводят в порядок перед Радоницей – убирают, моют памятники, красят оградки, украшают живыми или искусственными цветами. Схождение Благодатного огня в Иерусалиме - фото>>По древней традиции люди в Радоницу носят на могилки крашеные яйца, куличи и другие пасхальные вкусности. Многие около могил накрывают богатые столы, пируют и веселятся. Церковь такое поведение не приветствует и считает эту традицию языческой. Священнослужители рекомендуют еду, принесенную на кладбище, раздать нищим с просьбой помолиться за умерших. Усопших в "родительский вторник" поминает и грузинская православная церковь. Однако по традиции большинство жителей Грузии навещают могилы родственников и близких в пасхальные дни, в частности, на следующий день после Светлого Христова Воскресения. По статистике, годовой "пик посещаемости" кладбищ и массовых поминок приходится именно на Радоницу и на два предшествующих празднику дня. Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки
Радоница 2023: традиции и обычаи славянского праздника
13:17 24.04.2023 (обновлено: 13:50 24.04.2023)
Радоницу или "родительский вторник" православная церковь празднует на девятый день после Пасхи
Это первый день особого поминовения усопших после Пасхи, который в 2023 году выпадает на 25 апреля.
Что за праздник Радоница, о традициях и обычаях славянского торжества читайте в Sputnik Грузия.
Что за праздник Радоница
Праздник возник в языческие времена. У древних славян традиция почитать своих предков и обычай оставлять для них угощение на горках насчитывает более 16 столетий.
Славяне в те далекие времена считали, что души усопших, находясь в подземном мире, могут повлиять на плодородие земли и урожай.
Поэтому на Радоницу по традиции всей семьей шли на кладбище, катали по могилкам крашенные яйца и поливали пивом. Этот обычай, призванный задобрить души усопших, называли тризнами.
Люди на Радоницу обязательно следовали этому обычаю, так как считали, что благосостояние живых зависело от настроений умерших, которые могли как помочь в решении каких-то вопросов, так и навредить.
Многие в славянский праздник устраивали на могилах игрища, ибо верили, что, наблюдая за веселыми играми, души умерших радуются. Возвратившись с кладбища, по обычаю, устраивали богатые веселые застолья с песнями и плясками.
Традиции и обычаи
После принятия христианства древний славянский праздник органично "переплелся" с православными церковными традициями.
В церковном календаре дату славянского праздника привязали к Пасхе, как и большинство других торжеств с языческими корнями. Но Радоница занимает особое место среди других церковных праздников, ибо ее считают Пасхой умерших.
В Радоницу, по обычаю, идут в церковь и молятся за упокой души усопших. Во время богослужения по традиции заказывают панихиду по умершим – для этого подают священнику бумагу с именами. После церкви, по обычаю, поминают усопших на кладбище.
Могилы родных и близких, по обычаю, приводят в порядок перед Радоницей – убирают, моют памятники, красят оградки, украшают живыми или искусственными цветами.
По древней традиции люди в Радоницу носят на могилки крашеные яйца, куличи и другие пасхальные вкусности. Многие около могил накрывают богатые столы, пируют и веселятся.
Церковь такое поведение не приветствует и считает эту традицию языческой. Священнослужители рекомендуют еду, принесенную на кладбище, раздать нищим с просьбой помолиться за умерших.
Усопших в "родительский вторник" поминает и грузинская православная церковь. Однако по традиции большинство жителей Грузии навещают могилы родственников и близких в пасхальные дни, в частности, на следующий день после Светлого Христова Воскресения.
По статистике, годовой "пик посещаемости" кладбищ и массовых поминок приходится именно на Радоницу и на два предшествующих празднику дня.
Материал подготовлен на основе открытых источников