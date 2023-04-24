https://sputnik-georgia.ru/20230424/radonitsa-2023-traditsii-i-obychai-slavyanskogo-prazdnika-277007219.html

Радоница 2023: традиции и обычаи славянского праздника

Радоница 2023: традиции и обычаи славянского праздника

Радоницу или "родительский вторник" православная церковь празднует на девятый день после Пасхи 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T13:17+0400

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религия

справки

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Это первый день особого поминовения усопших после Пасхи, который в 2023 году выпадает на 25 апреля. Что за праздник Радоница, о традициях и обычаях славянского торжества читайте в Sputnik Грузия. Что за праздник Радоница Праздник возник в языческие времена. У древних славян традиция почитать своих предков и обычай оставлять для них угощение на горках насчитывает более 16 столетий. Славяне в те далекие времена считали, что души усопших, находясь в подземном мире, могут повлиять на плодородие земли и урожай. Поэтому на Радоницу по традиции всей семьей шли на кладбище, катали по могилкам крашенные яйца и поливали пивом. Этот обычай, призванный задобрить души усопших, называли тризнами. Православная церковь Грузии отметила Пасху: праздничная служба в храме Сиони - фото>>Люди на Радоницу обязательно следовали этому обычаю, так как считали, что благосостояние живых зависело от настроений умерших, которые могли как помочь в решении каких-то вопросов, так и навредить. Многие в славянский праздник устраивали на могилах игрища, ибо верили, что, наблюдая за веселыми играми, души умерших радуются. Возвратившись с кладбища, по обычаю, устраивали богатые веселые застолья с песнями и плясками. Традиции и обычаи После принятия христианства древний славянский праздник органично "переплелся" с православными церковными традициями. В церковном календаре дату славянского праздника привязали к Пасхе, как и большинство других торжеств с языческими корнями. Но Радоница занимает особое место среди других церковных праздников, ибо ее считают Пасхой умерших. В Радоницу, по обычаю, идут в церковь и молятся за упокой души усопших. Во время богослужения по традиции заказывают панихиду по умершим – для этого подают священнику бумагу с именами. После церкви, по обычаю, поминают усопших на кладбище. Могилы родных и близких, по обычаю, приводят в порядок перед Радоницей – убирают, моют памятники, красят оградки, украшают живыми или искусственными цветами. Схождение Благодатного огня в Иерусалиме - фото>>По древней традиции люди в Радоницу носят на могилки крашеные яйца, куличи и другие пасхальные вкусности. Многие около могил накрывают богатые столы, пируют и веселятся. Церковь такое поведение не приветствует и считает эту традицию языческой. Священнослужители рекомендуют еду, принесенную на кладбище, раздать нищим с просьбой помолиться за умерших. Усопших в "родительский вторник" поминает и грузинская православная церковь. Однако по традиции большинство жителей Грузии навещают могилы родственников и близких в пасхальные дни, в частности, на следующий день после Светлого Христова Воскресения. По статистике, годовой "пик посещаемости" кладбищ и массовых поминок приходится именно на Радоницу и на два предшествующих празднику дня. Материал подготовлен на основе открытых источников

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