https://sputnik-georgia.ru/20230407/tranzitnaya-rol-gruzii-i-proekty-glavnye-poslaniya-garibashvili-i-alieva-276539448.html

Транзитная роль Грузии и проекты: главные послания Гарибашвили и Алиева

Транзитная роль Грузии и проекты: главные послания Гарибашвили и Алиева

Наше желание – в ближайшее время снять все барьеры, мы должны вместе развивать инфраструктуру, заявил премьер Грузии 07.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-07T20:39+0400

2023-04-07T20:39+0400

2023-04-07T20:39+0400

грузия

политика

новости

азербайджан

ираклий гарибашвили

ильхам алиев

европа

экономика

грузино-азербайджанские отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/07/276532190_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_7e034b48f1c4e58d9595421c78a70def.jpg

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Транзитная роль Грузии и вопросы усиления сотрудничества двух стран как в сфере энергетики, так и в сфере транспорта стали главными посланиями после встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Азербайджан является стратегическим партнером Грузии, и страны осуществляют совместно ряд таких важных международных проектов, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, газопровод TANAP и нефтепровод Баку-Супса. Особый акцент премьер-министр Грузии сделал на новый проект прокладки электрокабеля, который даст возможность поставлять энергию из Азербайджана и Грузии в Европу. "Мы работаем над новыми инициативами, такими как, к примеру, электрокабель через Черное море, чтобы развить т. н. "зеленый коридор". У Грузии и Азербайджана есть большой потенциал предоставить Европе зеленую обновляемую энергию, что очень важно и перспективно, и это будущее", – сказал Гарибашвили. Премьер Грузии: без стабильности и мира развитие Южного Кавказа невозможно >>Между тем Алиев, помимо вопроса развития проекта электрокабеля, также отметил вопрос увеличения поставок газа в Европу, которые проходят через Грузию. По его словам, уже в 2027 году Азербайджан намерен поставить в Европу более 20 миллиардов кубометры газа. Второй темой, на которой сделали свой акцент главы Грузии и Азербайджана, стал вопрос Срединного коридора. Договоренность о развитии потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море была изначально достигнута в июне 2022 года между Турцией, Азербайджаном и Казахстаном, позже к этим договоренностям присоединилась и Грузия, как часть транзитного пути коридора. "Мы работаем вместе, скоординированно в этом направлении. Наше желание – в ближайшее время снять все барьеры, мы должны вместе развивать инфраструктуру, то есть порты, железные дороги", – сказал Гарибашвили. По его словам, в Грузии в этом направлении осуществляется ряд важных проектов. "В этом году мы собираемся начать строительство нового порта, порта Анаклия, и примерно через год завершим проект расширения железной дороги, также ведутся активные работы в направлении Баку-Тбилиси-Карс. Все это, безусловно, будет способствовать увеличению грузооборота в нашем регионе", – сказал Гарибашвили. Алиев: Тбилиси и Баку укрепляют сотрудничество в транзите энергоресурсов в Европу >>В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что его страна работает над привлечением новых грузов, и сейчас важен вопрос единого администрирования. "Все административные меры должны быть реализованы так, чтобы тарифная политика была единой. Нам нужно иметь единое видение и одновременно привлекать перевозчиков, новые объемы", – сказал Алиев. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. На сегодняшний день Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

азербайджан

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, азербайджан, ираклий гарибашвили, ильхам алиев, европа, экономика, грузино-азербайджанские отношения