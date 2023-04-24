https://sputnik-georgia.ru/20230424/spiker-parlamenta-otkaz-gruzii-v-statuse-kandidata-v-es-usilivaet-nedobrozhelateley-277035184.html

Спикер парламента: отказ Грузии в статусе кандидата в ЕС усиливает недоброжелателей

Спикер парламента: отказ Грузии в статусе кандидата в ЕС усиливает недоброжелателей

Грузия надеется, что достигнутый ею прогресс в плане реформ будет достойно оценен, заявил председатель парламента 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T22:56+0400

2023-04-24T22:56+0400

2023-04-24T23:19+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр – Sputnik. Отказ предоставить Грузии статус кандидата в Европейский союз только усилит недоброжелателей и сделает регион уязвимым, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Европейский совет в июне 2022 года решил признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий. Среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и т. д. В тот же день было принято решение о предоставлении Украине и Молдове статуса страны-кандидата. По его словам, Грузия остается надежным партнером ЕС и надеется, что достигнутый ею прогресс в плане реформ будет достойно оценен. Осенью будет опубликован оценочный отчет Еврокомиссии, на основании которого в конце 2023 года Европейский совет обсудит вопрос предоставления Грузии статуса страны-кандидата. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Осталось три: "Мечта" завершает выполнение рекомендаций для статуса кандидата в ЕС >>Ранее власти Грузии назвали отказ предоставить статус кандидата в ЕС Грузии в 2022 году политическим решением, заявив, что Грузия выполнила большую часть требований Соглашения об ассоциации с ЕС и достигла большего прогресса, чем Украина и Молдова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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