https://sputnik-georgia.ru/20230424/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-24-do-30-aprelya-276999662.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 24 до 30 апреля

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 24 до 30 апреля

На этой неделе температура воздуха прогреется днем максимум до 24 градусов тепла 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T10:22+0400

2023-04-24T10:22+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют преимущественно облачную и местами дождливую погоду. В понедельник, 24 апреля, в столице утром и вечером ожидается дождь, а днем облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 13 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 19 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:50. Во вторник, 25 апреля, в Тбилиси будет облачно, местами ожидается ясная погода. Восход солнца будет в 06:06. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 22 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 – 17-12 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:51. В среду, 26 апреля, в Тбилиси погода прояснится и будет ясной. Восход солнца будет в 06:05. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 20 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:53. В четверг, 27 апреля, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 06:03. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 13 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 23 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:54. В пятницу, 28 апреля, в Тбилиси ожидается частично облачная погода, вероятен дождь с грозами. Восход солнца будет в 06:02. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 14 градусов, а днем прогреется до 24 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:55. В субботу, 29 апреля, в столице Грузии ожидается облачность и слабый дождь. Восход солнца будет в 06:00. Минимальная температура воздуха ночью составит 13 градусов, днем воздух прогреется до 21 градуса тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:56. В воскресенье, 30 апреля, в столице Грузии вновь ожидается преимущественно ясная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:59. Минимальная температура воздуха ночью составит 13 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 19 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:57.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси