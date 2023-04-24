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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 24 до 30 апреля
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 24 до 30 апреля
На этой неделе температура воздуха прогреется днем максимум до 24 градусов тепла 24.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-24T10:22+0400
2023-04-24T10:22+0400
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют преимущественно облачную и местами дождливую погоду. В понедельник, 24 апреля, в столице утром и вечером ожидается дождь, а днем облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 13 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 19 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:50. Во вторник, 25 апреля, в Тбилиси будет облачно, местами ожидается ясная погода. Восход солнца будет в 06:06. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 22 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 – 17-12 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:51. В среду, 26 апреля, в Тбилиси погода прояснится и будет ясной. Восход солнца будет в 06:05. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 20 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:53. В четверг, 27 апреля, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 06:03. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 13 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 23 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:54. В пятницу, 28 апреля, в Тбилиси ожидается частично облачная погода, вероятен дождь с грозами. Восход солнца будет в 06:02. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 14 градусов, а днем прогреется до 24 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:55. В субботу, 29 апреля, в столице Грузии ожидается облачность и слабый дождь. Восход солнца будет в 06:00. Минимальная температура воздуха ночью составит 13 градусов, днем воздух прогреется до 21 градуса тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:56. В воскресенье, 30 апреля, в столице Грузии вновь ожидается преимущественно ясная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:59. Минимальная температура воздуха ночью составит 13 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 19 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:57.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси
погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 24 до 30 апреля
На этой неделе температура воздуха прогреется днем максимум до 24 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют преимущественно облачную и местами дождливую погоду.
В понедельник, 24 апреля, в столице утром и вечером ожидается дождь, а днем облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 13 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 19 градусов.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:50.
Во вторник, 25 апреля, в Тбилиси будет облачно, местами ожидается ясная погода. Восход солнца будет в 06:06.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 22 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 – 17-12 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:51.
В среду, 26 апреля, в Тбилиси погода прояснится и будет ясной. Восход солнца будет в 06:05.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 20 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:53.
В четверг, 27 апреля, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 06:03.
Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 13 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 23 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:54.
В пятницу, 28 апреля, в Тбилиси ожидается частично облачная погода, вероятен дождь с грозами. Восход солнца будет в 06:02.
Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 14 градусов, а днем прогреется до 24 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 19:55.
В субботу, 29 апреля, в столице Грузии ожидается облачность и слабый дождь. Восход солнца будет в 06:00.
Минимальная температура воздуха ночью составит 13 градусов, днем воздух прогреется до 21 градуса тепла.
Закат в Тбилиси будет в 19:56.
В воскресенье, 30 апреля, в столице Грузии вновь ожидается преимущественно ясная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 05:59.
Минимальная температура воздуха ночью составит 13 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 19 градусов.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:57.