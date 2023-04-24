https://sputnik-georgia.ru/20230424/v-gruzinskoy-mechte-ozvuchili-pozhelanie-po-povodu-edinogo-natsdvizheniya-277034723.html
В "Грузинской мечте" озвучили пожелание по поводу "Единого нацдвижения"
В "Грузинской мечте" озвучили пожелание по поводу "Единого нацдвижения"
Если противостояние в партии продолжится до конца 2024 года, то оно скажется на результатах парламентских выборов, заявил депутат 24.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-24T22:31+0400
2023-04-24T22:31+0400
2023-04-24T23:07+0400
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ираклий кобахидзе
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леван хабеишвили
грузинская мечта
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 24 апр – Sputnik. Чем дольше будет продолжаться противостояние в оппозиционной партии "Единое национальное движение", тем лучше для страны, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузи" Ираклий Кобахидзе. Противостояние в "Нацдвижении" обострилось после того, как экс-глава партии Ника Мелия открыл новый офис, а причиной назвал создавшуюся в партии тяжелую ситуацию. Сторонники Мелия обвинили главу партии Левана Хабеишвили в невыполнении предвыборных обещаний. Они не исключили, что на повестке будет вопрос легитимности нахождения Хабеишвили на посту председателя. При этом он выразил желание, чтобы противостояние в партии продолжилось до конца 2024 года, чтобы оно сказалось на результатах парламентских выборов. "Нейтрализация этой политической силы в нашей политической системе принципиально важна для здорового развития европейской системы", – добавил Кобахидзе. Противостояние в крупнейшей оппозиционной партии Грузии набирает обороты >>В правящей партии уже несколько месяцев анонсируют развал "Нацдвижения". Между тем, по опросам общественного мнения, эта партия находится на втором месте по популярности в Грузии, правда, с большим отрывом от правящей партии. Однако на сегодняшний только у "Единого национального движения", помимо "Грузинской мечты", есть шансы попасть в парламент по итогам выборов в октябре 2024 года. Выборы пройдут полностью по пропорциональной системе с 5% барьером для партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, ника мелия, леван хабеишвили, грузинская мечта, единое нацдвижение
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, ника мелия, леван хабеишвили, грузинская мечта, единое нацдвижение
В "Грузинской мечте" озвучили пожелание по поводу "Единого нацдвижения"
22:31 24.04.2023 (обновлено: 23:07 24.04.2023)
Если противостояние в партии продолжится до конца 2024 года, то оно скажется на результатах парламентских выборов, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 24 апр – Sputnik. Чем дольше будет продолжаться противостояние в оппозиционной партии "Единое национальное движение", тем лучше для страны, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузи" Ираклий Кобахидзе.
Противостояние в "Нацдвижении" обострилось после того, как экс-глава партии Ника Мелия открыл новый офис, а причиной назвал создавшуюся в партии тяжелую ситуацию. Сторонники Мелия обвинили главу партии Левана Хабеишвили в невыполнении предвыборных обещаний. Они не исключили, что на повестке будет вопрос легитимности нахождения Хабеишвили на посту председателя.
"Пока "Национальное движение" является политической партией номер два, политическая система не может развиваться в правильном направлении. Поэтому процессы, развившиеся в "Национальном движении", – это хорошо. Чем дольше будет продолжаться это противостояние, тем лучше", – сказал Кобахидзе.
При этом он выразил желание, чтобы противостояние в партии продолжилось до конца 2024 года, чтобы оно сказалось на результатах парламентских выборов.
"Нейтрализация этой политической силы в нашей политической системе принципиально важна для здорового развития европейской системы", – добавил Кобахидзе.
В правящей партии уже несколько месяцев анонсируют развал "Нацдвижения". Между тем, по опросам общественного мнения, эта партия находится на втором месте по популярности в Грузии, правда, с большим отрывом от правящей партии.
Однако на сегодняшний только у "Единого национального движения", помимо "Грузинской мечты", есть шансы попасть в парламент по итогам выборов в октябре 2024 года. Выборы пройдут полностью по пропорциональной системе с 5% барьером для партий.