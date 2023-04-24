https://sputnik-georgia.ru/20230424/protivostoyanie-v-krupneyshey-oppozitsionnoy-partii-gruzii-nabiraet-oboroty-277033182.html
Противостояние в крупнейшей оппозиционной партии Грузии набирает обороты
Противостояние в крупнейшей оппозиционной партии Грузии набирает обороты
Шаги руководства, нацеленные на раскол и ослабление партии, нанесение вреда оппозиционной борьбе, не останутся без ответа, заявил бывший лидер 24.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-24T21:33+0400
2023-04-24T21:33+0400
2023-04-24T22:01+0400
грузия
новости
политика
ника мелия
леван хабеишвили
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Экс-лидер крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия обвинил новое руководство партии во главе с Леваном Хабеишвили в установлении режима и в репрессиях. Члены Батумской организации ранее потребовали отставки Хабеишвили с поста председателя партии. Как заявил член ЕНД Георгий Киртадзе, из списка замены Лаши Килаберия в сакребуло (горсовете) Батуми изъяли сторонников Мелия. В ответ другой член партии Леван Антадзе заявил, что председатель партии имеет право изымать из списка того, кого посчитает нужным. По его словам, эти люди не выражали интерес партии и не будут представлены в сакребуло от ЕНД. По его словам, они открыто указывают, что для них неприемлемы те, у кого есть другая позиция, показывают всем, что для них приемлемы только покорные. "А всем этим в Батуми людей фактически выгоняют из партии, людей, которые 10 лет из оппозиции неустанно боролись и победили в Батуми! Эти люди боролись с достоинством и боролись за справедливость", – написал Мелия. В "Нацдвижении" ищут нового лидера партии? >>Эти шаги, которые нацелены на раскол и ослабление партии, нанесение вреда оппозиционной борьбе, не останутся без ответа, отметил Мелия. Противостояние в "Нацдвижении" еще больше обострилось после того, как Мелия открыл новый офис, а причиной назвал создавшуюся в партии тяжелую ситуацию. Сторонники Мелия обвинили Хабеишвили в невыполнении предвыборных обещаний. Они не исключили, что на повестке будет вопрос легитимности нахождения Хабеишвили на посту председателя. Офис раздора: новый виток обострения и борьба за власть в "Нацдвижении">>Хабеишвили назвал разговоры о возможной смене председателя партии несерьезными и заявил, что он был избран на пост председателя оппозиционной партии с высокой легитимацией, одержав убедительную победу в первом же туре. Между тем в правящей партии "Грузинская мечта" уже несколько месяцев анонсируют развал "Нацдвижения". По опросам общественного мнения, эта партия находится на втором месте по популярности в Грузии, правда, с большим отрывом от правящей партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ника мелия, леван хабеишвили, единое нацдвижение
грузия, новости, политика, ника мелия, леван хабеишвили, единое нацдвижение
Противостояние в крупнейшей оппозиционной партии Грузии набирает обороты
21:33 24.04.2023 (обновлено: 22:01 24.04.2023)
Шаги руководства, нацеленные на раскол и ослабление партии, нанесение вреда оппозиционной борьбе, не останутся без ответа, заявил бывший лидер
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Экс-лидер крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия обвинил новое руководство партии во главе с Леваном Хабеишвили в установлении режима и в репрессиях.
Члены Батумской организации ранее потребовали отставки Хабеишвили с поста председателя партии. Как заявил член ЕНД Георгий Киртадзе, из списка замены Лаши Килаберия в сакребуло (горсовете) Батуми изъяли сторонников Мелия. В ответ другой член партии Леван Антадзе заявил, что председатель партии имеет право изымать из списка того, кого посчитает нужным. По его словам, эти люди не выражали интерес партии и не будут представлены в сакребуло от ЕНД.
"В то время, как новый менеджмент партии и ее теневое правление говорят о единстве и утверждают, что двери партии открыты для всех, кто хочет бороться против режима "Грузинской мечты", сам устанавливает режим! Начинает репрессии, подвергает гонению выраженное во время выборов различное мнение", – написал Мелия в соцсети.
По его словам, они открыто указывают, что для них неприемлемы те, у кого есть другая позиция, показывают всем, что для них приемлемы только покорные.
"А всем этим в Батуми людей фактически выгоняют из партии, людей, которые 10 лет из оппозиции неустанно боролись и победили в Батуми! Эти люди боролись с достоинством и боролись за справедливость", – написал Мелия.
Эти шаги, которые нацелены на раскол и ослабление партии, нанесение вреда оппозиционной борьбе, не останутся без ответа, отметил Мелия.
"У Грузии есть европейское будущее, и для этого мы все должны сделать свой ценностный выбор и идти по пути достоинства и правды", – отметил Мелия.
Противостояние в "Нацдвижении" еще больше обострилось после того, как Мелия открыл новый офис, а причиной назвал создавшуюся в партии тяжелую ситуацию. Сторонники Мелия обвинили Хабеишвили в невыполнении предвыборных обещаний. Они не исключили, что на повестке будет вопрос легитимности нахождения Хабеишвили на посту председателя.
Хабеишвили назвал разговоры о возможной смене председателя партии несерьезными и заявил, что он был избран на пост председателя оппозиционной партии с высокой легитимацией, одержав убедительную победу в первом же туре.
Между тем в правящей партии "Грузинская мечта" уже несколько месяцев анонсируют развал "Нацдвижения". По опросам общественного мнения, эта партия находится на втором месте по популярности в Грузии, правда, с большим отрывом от правящей партии.