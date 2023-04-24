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Восемь золотых и семь серебряных медалей – успех тяжелоатлетов из Грузии на ЧЕ

Восемь золотых и семь серебряных медалей – успех тяжелоатлетов из Грузии на ЧЕ

В чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване приняли участие 389 спортсменов из 40 стран 24.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 апр – Sputnik. Грузинские спортсмены завоевали 17 медалей на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване, что позволило им занять второе место в командном зачете, пропустив вперед лишь сборную хозяев турнира. Сборная Грузии завоевала восемь золотых, семь серебряных и две бронзовых медали. На третьем месте по количеству медалей команда Румынии. Имена победителей: Лаша Талахадзе – три золота, Шота Мишвелидзе – два золота, одно серебро, Ираклий Чхеидзе – одно золото, два серебра, Рамин Шамилишвили – золото, серебро, бронза, Георгий Чхеидзе – одно серебро, Заза Ломтадзе – одна бронза, Анастасия Готфрид – одно золото, два серебра. Победа на континентальном первенстве в Ереване стала седьмой для капитана сборной Лаши Талахадзе – семикратный чемпион Европы, шестикратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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