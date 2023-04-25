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Численность мусульман в Грузии и других странах ближнего зарубежья
Численность мусульман в Грузии и других странах ближнего зарубежья
Ислам является второй по численности религией в Грузии, последователями которой являются около 10% населения страны – об этом говорят данные последней переписи... 25.04.2023, Sputnik Грузия
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Представители мусульманской общины проживают в Аджарии, Квемо-Картли и Панкиси, по этническому составу это грузины, азербайджанцы и чеченцы-кистинцы. В некоторых регионах страны мусульмане составляют относительное или абсолютное большинство населения.С момента создания Государственного агентства по вопросам религии, с 2014 года, мусульманской общине передали 228 мечетей, осталось передать около 70.В инфографике Sputnik Азербайджан, основанной на данных World Atlas, вы узнаете, сколько мусульман проживают на постсоветском пространстве.Портал World Atlas был создан в 1994 году и является одним из крупнейших издательских ресурсов по географии и другим темам, включая социологию, демографию, окружающую среду, экономику, политику и путешествия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, религия , инфографика, инфографика
грузия, новости, религия , инфографика, инфографика

Численность мусульман в Грузии и других странах ближнего зарубежья

20:05 25.04.2023
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Ислам является второй по численности религией в Грузии, последователями которой являются около 10% населения страны – об этом говорят данные последней переписи населения
Инфографика: Численность мусульман в странах постсоветского пространства - Sputnik Грузия
Представители мусульманской общины проживают в Аджарии, Квемо-Картли и Панкиси, по этническому составу это грузины, азербайджанцы и чеченцы-кистинцы. В некоторых регионах страны мусульмане составляют относительное или абсолютное большинство населения.
С момента создания Государственного агентства по вопросам религии, с 2014 года, мусульманской общине передали 228 мечетей, осталось передать около 70.
В инфографике Sputnik Азербайджан, основанной на данных World Atlas, вы узнаете, сколько мусульман проживают на постсоветском пространстве.
Портал World Atlas был создан в 1994 году и является одним из крупнейших издательских ресурсов по географии и другим темам, включая социологию, демографию, окружающую среду, экономику, политику и путешествия.
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