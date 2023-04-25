https://sputnik-georgia.ru/20230425/chrezvychayno-opasno-v-sudane-boeviki-zakhvatili-laboratoriyu-s-obraztsami-zabolevaniy-277056692.html

"Чрезвычайно опасно": в Судане боевики захватили лабораторию с образцами заболеваний

"Чрезвычайно опасно": в Судане боевики захватили лабораторию с образцами заболеваний

Существует огромный биологический риск, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения 25.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-25T15:27+0400

2023-04-25T15:27+0400

2023-04-25T15:58+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Центральная гослаборатория, в которой содержатся образцы опасных заболеваний, включая полиомиелит и корь, захвачена вооруженными силами одной из сторон конфликта в Судане, пишет РИА Новости.В результате инцидента создана "чрезвычайно опасная" ситуация, сообщил во вторник журналистам по видеосвязи представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Судане Нима Саид Абид.Столкновения в Судане между Силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля после того, как 13 апреля СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, а суданская армия потребовала от них покинуть его.По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1 454 пострадали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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