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"Чрезвычайно опасно": в Судане боевики захватили лабораторию с образцами заболеваний
"Чрезвычайно опасно": в Судане боевики захватили лабораторию с образцами заболеваний
Существует огромный биологический риск, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения 25.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-25T15:27+0400
2023-04-25T15:27+0400
2023-04-25T15:58+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Центральная гослаборатория, в которой содержатся образцы опасных заболеваний, включая полиомиелит и корь, захвачена вооруженными силами одной из сторон конфликта в Судане, пишет РИА Новости.В результате инцидента создана "чрезвычайно опасная" ситуация, сообщил во вторник журналистам по видеосвязи представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Судане Нима Саид Абид.Столкновения в Судане между Силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля после того, как 13 апреля СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, а суданская армия потребовала от них покинуть его.По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1 454 пострадали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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всемирная организация здравоохранения, судан, новости, общество, в мире
всемирная организация здравоохранения, судан, новости, общество, в мире
"Чрезвычайно опасно": в Судане боевики захватили лабораторию с образцами заболеваний
15:27 25.04.2023 (обновлено: 15:58 25.04.2023)
Существует огромный биологический риск, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik.
Центральная гослаборатория, в которой содержатся образцы опасных заболеваний, включая полиомиелит и корь, захвачена вооруженными силами одной из сторон конфликта в Судане, пишет РИА Новости
.
В результате инцидента создана "чрезвычайно опасная" ситуация, сообщил
во вторник журналистам по видеосвязи представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Судане Нима Саид Абид.
"Существует огромный биологический риск, связанный с захватом центральной лаборатории системы общественного здравоохранения <...> одной из воюющих сторон", – цитирует слова Абида телеканал Al Arabiya.
Столкновения в Судане между Силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля после того, как 13 апреля СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, а суданская армия потребовала от них покинуть его.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1 454 пострадали.