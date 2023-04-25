https://sputnik-georgia.ru/20230425/gruzinskiy-film-brayton-4-pokazhut-na-moskovskom-mezhdunarodnom-kinofestivale-277059279.html
Грузинский фильм "Брайтон 4" покажут на Московском международном кинофестивале
Грузинский фильм "Брайтон 4" покажут на Московском международном кинофестивале
Показ фильма состоится в рамках внеконкурсной программы фестиваля 25.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-25T19:43+0400
2023-04-25T19:43+0400
2023-04-25T19:43+0400
культура
грузия
леван когуашвили
россия
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Грузинскую драму "Четвертый Брайтон" режиссера Левана Когуашвили покажут на 45-м по счету Московском международном кинофестивале 25 апреля. Московский Международный Кинофестиваль – второй старейший в мире кинофестиваль после Венецианского. Впервые Московский кинофестиваль состоялся в 1935 году. Он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Показ фильма состоится в 21:30 по московскому времени.Как отмечается на сайте, показ грузинского фильма пройдет в рамках внеконкурсной программы фестиваля.Мировая премьера грузинского фильма состоится на Каннском фестивале>>В центре сюжета драмы Левана Когуашвили "Брайтон 4" – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится. Когда же родитель, заподозривший неладное, приезжает к сыну в Америку, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту". Сын работает грузчиком, бедствует и пытается погасить огромный игровой долг. Фильм является совместным производством Грузии, России, Болгарии, США и Монако. Фильм достиг успеха на многих международных фестивалях. Примечательны три награды фильма на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия), а также победа в категории "Лучший фильм" на Международном фестивале азиатских фильмов (AWFF). Также "Брайтон 4" был назван лучшим фильмом на Международном кинофестивале Красного моря в Саудовской Аравии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, леван когуашвили, россия
культура, грузия, леван когуашвили, россия
Грузинский фильм "Брайтон 4" покажут на Московском международном кинофестивале
Показ фильма состоится в рамках внеконкурсной программы фестиваля
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Грузинскую драму "Четвертый Брайтон" режиссера Левана Когуашвили покажут на 45-м по счету Московском международном кинофестивале 25 апреля.
Московский Международный Кинофестиваль – второй старейший в мире кинофестиваль после Венецианского. Впервые Московский кинофестиваль состоялся в 1935 году. Он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Показ фильма состоится в 21:30 по московскому времени.
Как отмечается на сайте
, показ грузинского фильма пройдет в рамках внеконкурсной программы фестиваля.
В центре сюжета драмы Левана Когуашвили "Брайтон 4" – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится.
Когда же родитель, заподозривший неладное, приезжает к сыну в Америку, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту". Сын работает грузчиком, бедствует и пытается погасить огромный игровой долг. Фильм является совместным производством Грузии, России, Болгарии, США и Монако.
Фильм достиг успеха на многих международных фестивалях. Примечательны три награды фильма на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия), а также победа в категории "Лучший фильм" на Международном фестивале азиатских фильмов (AWFF). Также "Брайтон 4" был назван лучшим фильмом на Международном кинофестивале Красного моря в Саудовской Аравии.