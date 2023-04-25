https://sputnik-georgia.ru/20230425/gruziya-zasluzhivaet-statusa-kandidata-v-es--premer-277061952.html
Грузия заслуживает статуса кандидата в ЕС – премьер
Грузия заслуживает статуса кандидата в ЕС – премьер
Согласно достигнутому прогрессу, Грузия заслуживает статуса кандидата в конце года, сообщила пресс-служба правительства 25.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-25T18:43+0400
2023-04-25T18:43+0400
2023-04-25T18:43+0400
политика
грузия
новости
ираклий гарибашвили
еврокомиссия
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Грузия выполнила большую часть рекомендаций и заслуживает предоставления ей статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз в конце 2023 года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с президентом Европейского совета Шарля Мишеля. Глава грузинского правительства провел встречу в рамках визита в Брюссель. По информации пресс-службы администрации правительства, главной темой рассмотрения на встрече Гарибашвили и с президентом Евросовета был процесс вступления Грузии в ЕС. Премьер поделился с Шарлем Мишелем усилиями, предпринимаемыми Грузией в направлении выполнения 12 приоритетов Еврокомиссии, и отметил, что в этом процессе правительство проводит постоянные консультации с институтами и странами-членами ЕС, а также с Венецианской комиссией и ОБСЕ/БДИПЧ. Как отметил Гарибашвили, Соглашение об ассоциации, соглашение о глубоком и всеобъемлющем свободном торговом пространстве, безвизовом режиме и обеспечение европейской перспективы – это тот прогресс, которого достигла Грузия на пути евроинтеграции в условиях действующей власти. Итоги переговоров с президентом Евросовета глава грузинского правительства также подвел в соцсети и назвал встречу плодотворной. "Отношения между нами все больше укрепляются. Грузия готова завершить процесс выполнения 12 рекомендаций и заслуживает статуса кандидата. Совместными усилиями Грузии и Евросоюза мы будем способствовать миру, демократии и экономическому росту в регионе", - отметил премьер. Совет Европы в июне 2022 года решил признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий. Среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и т. д. В тот же день было принято решение о предоставлении Украине и Молдове статуса страны-кандидата. Осталось три: "Мечта" завершает выполнение рекомендаций для статуса кандидата в ЕС >>Осенью будет опубликован оценочный отчет Еврокомиссии, на основании которого в конце 2023 года Европейский совет обсудит вопрос предоставления Грузии статуса страны-кандидата. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Ранее власти Грузии назвали отказ предоставить статус кандидата в ЕС Грузии в 2022 году политическим решением, заявив, что Грузия выполнила большую часть требований Соглашения об ассоциации с ЕС и достигла большего прогресса, чем Украина и Молдова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, еврокомиссия
политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, еврокомиссия
Грузия заслуживает статуса кандидата в ЕС – премьер
Согласно достигнутому прогрессу, Грузия заслуживает статуса кандидата в конце года, сообщила пресс-служба правительства
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Грузия выполнила большую часть рекомендаций и заслуживает предоставления ей статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз в конце 2023 года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с президентом Европейского совета Шарля Мишеля.
Глава грузинского правительства провел встречу в рамках визита в Брюссель. По информации пресс-службы администрации правительства, главной темой рассмотрения на встрече Гарибашвили и с президентом Евросовета был процесс вступления Грузии в ЕС.
Премьер поделился с Шарлем Мишелем усилиями, предпринимаемыми Грузией в направлении выполнения 12 приоритетов Еврокомиссии, и отметил, что в этом процессе правительство проводит постоянные консультации с институтами и странами-членами ЕС, а также с Венецианской комиссией и ОБСЕ/БДИПЧ.
"Премьер-министр заострил внимание на важности представления Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза в конце года. По словам премьер-министра, большая часть рекомендаций выполнены и согласно достигнутому прогрессу, Грузия заслуживает статуса кандидата в конце года", - говорится в сообщении.
Как отметил Гарибашвили, Соглашение об ассоциации, соглашение о глубоком и всеобъемлющем свободном торговом пространстве, безвизовом режиме и обеспечение европейской перспективы – это тот прогресс, которого достигла Грузия на пути евроинтеграции в условиях действующей власти.
Итоги переговоров с президентом Евросовета глава грузинского правительства также подвел в соцсети
и назвал встречу плодотворной.
"Отношения между нами все больше укрепляются. Грузия готова завершить процесс выполнения 12 рекомендаций и заслуживает статуса кандидата. Совместными усилиями Грузии и Евросоюза мы будем способствовать миру, демократии и экономическому росту в регионе", - отметил премьер.
Совет Европы в июне 2022 года решил признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий. Среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и т. д. В тот же день было принято решение о предоставлении Украине и Молдове статуса страны-кандидата.
Осенью будет опубликован оценочный отчет Еврокомиссии, на основании которого в конце 2023 года Европейский совет обсудит вопрос предоставления Грузии статуса страны-кандидата. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.
Ранее власти Грузии назвали отказ предоставить статус кандидата в ЕС Грузии в 2022 году политическим решением, заявив, что Грузия выполнила большую часть требований Соглашения об ассоциации с ЕС и достигла большего прогресса, чем Украина и Молдова.