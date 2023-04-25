https://sputnik-georgia.ru/20230425/letom-v-gruziyu-budut-letat-samolety-bolee-40-aviakompaniy-277037972.html

Летом в Грузию будут летать самолеты более 40 авиакомпаний

Летом в Грузию будут летать самолеты более 40 авиакомпаний

В неделю будут выполняться рейсы в среднем с 555 частотами, что на 3% больше количества частот, выданных на летний сезон 2019 года 25.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. В летний навигационный сезон 43 авиакомпании будут выполнять регулярные рейсы из Грузии по 88 направлениям в 31 страну мира, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации. Регулятор утвердил расписание воздушного движения на летнюю навигацию 2023 года (до 28 октября включительно) авиакомпаний, работающих на авиационном рынке Грузии. По информации агентства, в неделю будут выполняться рейсы в среднем с 555 частотами, что на 3% больше количества частот, выданных на летний сезон 2019 года. Летом запланированы полеты по 44 европейским направлениям, что приравнивается примерно 17 ежедневным и 126 еженедельным частотам. Грузия будет только приветствовать возобновление прямого авиасообщения с РФ – Кобахидзе >>Также важна доля направлений из стран Персидского залива (Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Кувейт, Оман и Катар). Текущим летом будут осуществляться в среднем 20 рейсов в день и 138 рейсов в неделю по 16 направлениям. В то же время в агентство продолжают поступать заявки от авиакомпаний на дополнительные регулярные и сезонные многократные чартерные рейсы. В первом квартале 2023 года в аэропортах Грузии было совершено 4 839 рейсов, что на 22% больше, чем в январе-марте 2022 года, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель восстановления составляет 93%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, туризм, экономика, агентство гражданской авиации, авиасообщение в грузии