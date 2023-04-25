https://sputnik-georgia.ru/20230425/nepoladki-ustraneny--infotsentr-sluzhby-dokhodov-gruzii-rabotaet-v-obychnom-rezhime-277061424.html
Неполадки устранены – инфоцентр Службы доходов Грузии работает в обычном режиме
Неполадки устранены – инфоцентр Службы доходов Грузии работает в обычном режиме
С утра 25 апреля информационный центр временно приостановил работу из-за системного повреждения телефонной сети 25.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-25T19:23+0400
2023-04-25T19:23+0400
2023-04-25T19:23+0400
грузия
новости
общество
служба доходов министерства финансов грузии
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Информационно-коммуникационный центр Службы доходов министерства финансов Грузии возобновил работу в обычном режиме, сообщили в пресс-службе ведомства. С утра 25 апреля информационный центр временно приостановил работу из-за системного повреждения телефонной сети. Для устранения неполадок были проведены технические работы. Телефонный номер Службы доходов: +995 032 2 299 299. Услуги, предоставляемые Службой доходов, можно получить через RS-Chat или в удаленном режиме, воспользовавшись электронными сервисами, доступными на сайте www.rs.ge. Среди функций Службы доходов предоставление плательщикам налога/платежа информации об их правах и обязанностях; администрирование налогов/платежей, а также соответствующих сборов в пределах компетенции; участие в подготовке правовых актов по вопросам обложения налогами/платежами, в том числе проектов международных договоров и соглашений. В феврале 2023 года Служба доходов Минфина Грузии запустила новый информационный портал Infohub.rs.ge. На Infohub размещена и постоянно обновляется информация и документация, связанная как с налоговыми, так и с таможенными вопросами, среди них законодательные акты и международные договоры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, общество, служба доходов министерства финансов грузии
Неполадки устранены – инфоцентр Службы доходов Грузии работает в обычном режиме
С утра 25 апреля информационный центр временно приостановил работу из-за системного повреждения телефонной сети
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Информационно-коммуникационный центр Службы доходов министерства финансов Грузии возобновил работу в обычном режиме, сообщили в пресс-службе ведомства.
С утра 25 апреля информационный центр временно приостановил работу из-за системного повреждения телефонной сети. Для устранения неполадок были проведены технические работы.
Телефонный номер Службы доходов: +995 032 2 299 299.
Услуги, предоставляемые Службой доходов, можно получить через RS-Chat или в удаленном режиме, воспользовавшись электронными сервисами, доступными на сайте www.rs.ge
.
Среди функций Службы доходов предоставление плательщикам налога/платежа информации об их правах и обязанностях; администрирование налогов/платежей, а также соответствующих сборов в пределах компетенции; участие в подготовке правовых актов по вопросам обложения налогами/платежами, в том числе проектов международных договоров и соглашений.
В феврале 2023 года Служба доходов Минфина Грузии запустила новый информационный портал Infohub.rs.ge
.
На Infohub размещена и постоянно обновляется информация и документация, связанная как с налоговыми, так и с таможенными вопросами, среди них законодательные акты и международные договоры.