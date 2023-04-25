https://sputnik-georgia.ru/20230425/parlament-gruzii-izmenit-pravila-priema-v-shkolu-k-novomu-uchebnomu-godu-277037831.html

Парламент Грузии изменит правила приема в школу к новому учебному году

Парламент Грузии изменит правила приема в школу к новому учебному году

Регистрация в первый класс будет доступна для детей, которым исполнится 6 лет до 1 ноября. 25.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-25T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр – Sputnik. Парламент Грузии будет рассматривать изменения возраста детей для приема в первый класс в ускоренном режиме. Согласно поправкам в законодательство, регистрация в первый класс будет доступна для детей, которым исполнится 6 лет до 1 ноября. Поправки вносятся всего в один пункт статьи закона "Об общем образовании" и законодатели рассмотрят вопрос принятия проекта уже на этой неделе, а на следующей по регламенту вынесут на голосование сразу в трех чтениях. Между тем регистрация первоклассников в Грузии уже в полном разгаре. На данном этапе регистрацию прошли дети со специальными образовательными нуждами. Второй этап регистрации стартует 2 мая. В школу могут зарегистрировать детей, братья или сестры которых уже учатся в определенной школе, либо дети, чьи родители являются сотрудниками школы, либо если несколько детей из одной семьи идут в первый класс. Всеобщая онлайн-регистрация начнется 17 мая. Бесплатные столовые в школах Грузии: миф или реальность? >>На данный момент в первый класс принимают тех детей, которым до 15 октября исполнилось 6 лет. В Грузии до 2014 года детей в школу принимали с 5 лет. Однако в 2014 году возраст приема в первый класс был увеличен до 6 полных лет к моменту начала учебного года 15 сентября. На основании просьб родителей с 2022 года возраст приема в школу был увеличен на месяц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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