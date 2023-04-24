https://sputnik-georgia.ru/20230424/poyavyatsya-li-v-gruzii-besplatnye-stolovye-dlya-shkolnikov--otvet-ministra-277029047.html

Появятся ли в Грузии бесплатные столовые для школьников – ответ министра

Появятся ли в Грузии бесплатные столовые для школьников – ответ министра

В рамках проекта строительства и восстановления школ одним из компонентов является обустройство инфраструктуры для столовых, заявил министр 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T19:34+0400

2023-04-24T19:34+0400

2023-04-24T20:22+0400

грузия

новости

общество

георгий амилахвари

юнисеф

школа

министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Министерство образования и науки Грузии планирует разработать систему, которая обеспечит питание учеников в школах, заявил глава ведомства Георгий Амилахвари. Так министр ответил на исследование ЮНИСЕФ, согласно которому 38% детей в школах Грузии испытывает полный голод, а 77% – частичный. Амилахвари отметил, что строительство и восстановление 400 школ страны уже спроектировано и в течение 2-3 лет к ним добавятся еще 400. В рамках проекта строительства и восстановления этих школ одним из самых важных компонентов является обустройство соответствующей инфраструктуры для столовых, чтобы дети были обеспечены качественной едой. Между тем фракция "Единое национальное движение" в связи с вопросом бесплатного питания в школах вызывает Амилахвари в парламент путем интерпелляции. Член фракции Ана Цитлидзе заявила на пресс-конференции, что у нее готов парламентский доклад в связи с этим вопросом, подготовленный вместе с UNDP. Она готова представить его министерству образования и соответствующему парламентскому комитету. "Уже годы министерство образования говорит, что работает над этим вопросом, однако ни одного конкретного шага мы не видели. Помимо того, что у нас будут вопросы, что делается в этом направлении, мы также представим и передадим отчет, в котором детально расписано, как должно быть внедрено бесплатное питание в госшколах", – заявила Цитлидзе. Родители учеников довольны качеством образования в школах Грузии – исследование ЮНИСЕФ >>По словам Цитлидзе, предлагается внедрение так называемых "ланчбоксов", что обойдется государству на ребенка в размере 2,5 лари (1 доллар). В целом для осуществления проекта нужно 217 миллионов лари (86,6 миллиона долларов). Цитлидзе отметила, что на первом этапе можно будет распространить проект только на начальные классы (до шестого класса), тогда это будет стоить 117 миллионов лари (46, 7 миллиона долларов). В конце марта оппозиционная партия "Для народа" анонсировала начало в Тбилиси сбора подписей с требованием ввести программу бесплатного питания для школьников. Лидер партии, депутат столичного сакребуло (совещательный орган) Анна Долидзе заявила, что министерство образования Грузии давно говорит о внедрении программы питания в школах страны. На сегодняшний день при школах работают буфеты, где в основном продаются выпечка, снеки, газировка и соки. Партия намерена собрать такое количество подписей, которое будет равно одному проценту избирателей в Тбилиси, чтобы внести соответствующий проект в сакребуло. Элементарные потребности трети детей в семьях в Грузии не удовлетворены >>Партия приняла данное решение после того, как было обнародовано исследование, согласно которому в Тбилиси 50 тысяч детей живет за гранью бедности. Ранее министерство образования заявляло, что совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) разрабатывает концепцию школьного питания с учетом лучших мировых практик. Однако не уточнялось, будет ли новая программа бесплатной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, юнисеф , школа, министерство образования и науки грузии