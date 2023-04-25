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Первый этап эвакуации граждан Грузии из Судана завершен
Первый этап эвакуации граждан Грузии из Судана завершен
Граждан Грузии должны отправить в Египет, откуда они смогут вернуться на родину 25.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-25T10:22+0400
2023-04-25T10:22+0400
2023-04-25T10:23+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Граждан Грузии, которые находились в Судане, где с середины апреля идут бои между Силами быстрого реагирования и регулярной армией, перевезли в нейтральную зону на границе с Египтом, сообщили в министерстве иностранных дел Грузии. В Судане находились до 40 граждан Грузии, из них порядка 20 – сотрудники грузинских авиакомпаний, отправившихся туда в командировку. Изначально они были на территории, прилегающей к аэропорту Хартума. В воскресенье их перевезли в безопасное место. К процессу эвакуации активно подключены посольство Грузии в Турции и посольство Грузии в Египте. По информации заместителя министра иностранных дел Александре Гвтисиашвили, жизни и здоровью граждан Грузии опасность не угрожает. В ближайшее время их переведут в Египет, а оттуда они отправятся в Грузию, отметил он.Столкновения в Судане между Силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля после того, как 13 апреля СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, а суданская армия потребовала от них покинуть его. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1 454 пострадали. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, судан, египет, мид грузии
грузия, новости, политика, судан, египет, мид грузии
Первый этап эвакуации граждан Грузии из Судана завершен
10:22 25.04.2023 (обновлено: 10:23 25.04.2023)
Граждан Грузии должны отправить в Египет, откуда они смогут вернуться на родину
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Граждан Грузии, которые находились в Судане, где с середины апреля идут бои между Силами быстрого реагирования и регулярной армией, перевезли в нейтральную зону на границе с Египтом, сообщили в министерстве иностранных дел Грузии.
В Судане находились до 40 граждан Грузии, из них порядка 20 – сотрудники грузинских авиакомпаний, отправившихся туда в командировку. Изначально они были на территории, прилегающей к аэропорту Хартума. В воскресенье их перевезли в безопасное место. К процессу эвакуации активно подключены посольство Грузии в Турции и посольство Грузии в Египте.
По информации заместителя министра иностранных дел Александре Гвтисиашвили, жизни и здоровью граждан Грузии опасность не угрожает. В ближайшее время их переведут в Египет, а оттуда они отправятся в Грузию, отметил он.
"К этому моменту ни один гражданин Грузии не находится в Судане", – заявил Гвтисиашвили.
Столкновения в Судане между Силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля после того, как 13 апреля СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, а суданская армия потребовала от них покинуть его.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1 454 пострадали.